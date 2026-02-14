ДомойАвтоновости сегодняМалыша Toyota Roomy захотели сделать брутальным внедорожником: и это почти получилось

Малыша Toyota Roomy захотели сделать брутальным внедорожником: и это почти получилось

Ростислав Архипов
Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
Минивэн начального уровня Toyota Roomy пользуется большой популярностью на рынке Японии. Но одну местную тюнинг-фирму (Papa Mama Cars) явно не устраивает, что эта модель не приспособлена для езды по бездорожью. 

Специально для нее инженерами этой независимой компании была подготовлена особая версия Dunk, которая меняет внешность этого миловидного компакт-кара и его офф-роад возможности в лучшую сторону.

Toyota Roomy получила внешнее преображение за счет нового оформления передней части кузова с другой шестиугольной решеткой радиатора и бампером, придающими машине большую брутальность.

Кроме того, компакт-кар может похвастаться 15-дюймовыми колесными дисками в ретро-стиле в сочетании со вседорожными покрышками Toyo Open Country R/T. 

Интерьер модели Dunk выделяется коричневыми кожаными чехлами, которые в сочетании с заводской функцией регулировки наклона сидений способны организовывать внутри уютное и теплое пространство для отдыха после дальней дороги. 

Что касается силовых агрегатов, то совершенно новый кейвэн Dunk, построенный на базе Toyota Roomy, предложит два варианта бензиновых моторов: 1-литровый атмосферный ДВС и турбированный силовой агрегат аналогичного объема.

Последний развивает максимальную мощность 98 лошадиных сил. Автомобиль будет продаваться в версиях с передним или полным приводом. 

Цена таких машин в Японии составит минимум 1 миллион 700 тысяч иен (порядка 850 тысяч рублей). Их продажи начнутся на родине со дня на день.

Фото:Papa Mama Cars

