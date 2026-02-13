ДомойАвтоновости сегодняКроссовер Toyota Corolla Cross GR Sport пережил «тайское» обновление

Кроссовер Toyota Corolla Cross GR Sport пережил «тайское» обновление

Михаил Романченко
Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
toyota corolla cross gr sport 7 1770874350

Toyota Corolla Cross продается во многих странах Юго-Восточной Азии, в том числе в спецверсии GR Sport. В 2024 году машина уже обновлялась, но модернизация не затрагивала ее «оспортивленную» модификацию. Теперь это наконец-то произошло, правда только в Таиланде.

Рестайлинг затрагивает исключительно внешний вид машины и ее интерьер. Наиболее заметные перемены коснулись дизайна решетки радиатора, которая примерила внутренний рисунок в виде пчелиных сот. 

toyota corolla cross gr sport 5 1770874348

В дополнение к ней Toyota затемнила передний бампер «паркетника» и добавила ему накладку цвета «оружейная сталь».

Завершили образ реформенного Corolla Cross GR Sport двойные декоративные накладки вокруг противотуманных фар и особая отделка заднего бампера и фонарей. 

Внутри отличить модернизированный кроссовер от дореформенного можно по новым надписям Gazoo Racing и Corolla Cross спереди и сзади.

toyota corolla cross gr sport 3 1770874348

Сиденья отделаны новой красной строчкой и черной замшевой обивкой, ремень оказался окрашен в красный цвет, а руль выполнен в более спортивном стиле, чем на обычном кроссовере. 

«Тайское» обновление Corolla Cross GR Sport носит лишь эстетический характер, поэтому не затрагивает техническую часть машины.

Под капотом такого кроссовера по-прежнему будет скрываться знакомый 1,8-литровый двигатель 2ZR-FXE, работающий в составе гибридной силовой установки. Помогать ему, как и раньше, будет электромеханический вариатор e-CVT.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Toyota

Читайте также:

Последние новости:

Легендарный «Шведский танк» возвращается: но пока лишь в...

Старший брат Duster стал мини-автодомом для комфортного отдыха...

Заледеневший Honda Civic стал новой туристической достопримечательностью США

У самого маленького и дешевого Toyota Land Cruiser...

Большой спортивный кроссовер Audi пережил модернизацию от ABT

Как инженер NASA улучшил аэродинамику грузовиков чуть не...

Китайский экспедиционный вездеход Snow Leopard 6×6 начал бороздить...

Близится дебют совершенно новой малолитражки Honda

Toyota Yaris не узнают в новом поколении

Превращение Toyota RAV4 в пикап откладывается: всему виной...

Новый седан Lexus HZ с дизайном из будущего...

Новый минивэн Lada RGB будет ждать, когда у...

В Европе создали автодом Corigon A 70 D...

Популярный минивэн Nissan нашел умелый способ превращаться в...

Базовая версия седана Toyota для Азии обновится и...

Duster может замахнуться на лавры BMW X4

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+