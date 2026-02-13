Кроссовер Toyota Corolla Cross GR Sport пережил «тайское» обновление

Toyota Corolla Cross продается во многих странах Юго-Восточной Азии, в том числе в спецверсии GR Sport. В 2024 году машина уже обновлялась, но модернизация не затрагивала ее «оспортивленную» модификацию. Теперь это наконец-то произошло, правда только в Таиланде.

Рестайлинг затрагивает исключительно внешний вид машины и ее интерьер. Наиболее заметные перемены коснулись дизайна решетки радиатора, которая примерила внутренний рисунок в виде пчелиных сот.

В дополнение к ней Toyota затемнила передний бампер «паркетника» и добавила ему накладку цвета «оружейная сталь».

Завершили образ реформенного Corolla Cross GR Sport двойные декоративные накладки вокруг противотуманных фар и особая отделка заднего бампера и фонарей.

Внутри отличить модернизированный кроссовер от дореформенного можно по новым надписям Gazoo Racing и Corolla Cross спереди и сзади.

Сиденья отделаны новой красной строчкой и черной замшевой обивкой, ремень оказался окрашен в красный цвет, а руль выполнен в более спортивном стиле, чем на обычном кроссовере.

«Тайское» обновление Corolla Cross GR Sport носит лишь эстетический характер, поэтому не затрагивает техническую часть машины.

Под капотом такого кроссовера по-прежнему будет скрываться знакомый 1,8-литровый двигатель 2ZR-FXE, работающий в составе гибридной силовой установки. Помогать ему, как и раньше, будет электромеханический вариатор e-CVT.