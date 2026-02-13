Старший брат Duster стал мини-автодомом для комфортного отдыха и жизни на природе

Новый кроссовер Dacia Bigster, построенный на платформе Duster, был представлен в серийном варианте осенью 2024 года, а в начале 2025-го поступил в продажу. А теперь, как и его родственника, сторонние фирмы начали адаптировать машину под активный отдых.

Фирма ARB выпустила комплект изменений для Dacia Bigster, с которыми этот 4,6-метровый кроссовер становится пригодным для жизни на природе в коротких путешествиях.

Пакет изменений получил название Overland. В его арсенал входит выдвижная система RD1045 с двумя прочными ящиками на шарикоподшипниках, каждый из которых выдерживает нагрузку до 150 кг.

Конструкция позволяет превратить багажник кроссовера в импровизированную кухню, которая включает в себя трехконфорочную плиту, стол для резки продуктов и мойку из нержавеющей стали объемом 7 литров.

Для ночевок предусмотрена специальная палатка на крыше размерами 2000×1400 мм, которая крепится на прочный багажник. Она включает в себя матрас, светодиодное освещение и даже USB-порты для зарядки гаджетов. Забираться внутрь можно благодаря складной лестнице.

ARB предлагает приобрести каждый из комплектов для Bigster по отдельности. Так, к примеру, система выдвижных ящиков для полевой кухни обойдется покупателю в сумму от 6400 до 7000 евро (585 – 640 тысяч рублей).

Напомним, сам кроссовер Dacia Bigster сейчас стоит в Европе от 26 тысяч евро (примерно 2,4-миллиона рублей).