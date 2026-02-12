Большой спортивный кроссовер Audi пережил модернизацию от ABT

Компания ABT обладает огромным количеством собственных вариантов модели Audi RS Q8, которые стабильно выходят с момента дебюта этого кроссовера в декабре 2019 года. Но, похоже, это не останавливает тюнеров, ведь недавно они расширили свое портфолио еще одним исполнением этого спортивного SUV – RSQ8-S.

Проект реализован таким образом, чтобы четко следовать привычной для ABT формуле: больше мощности, управляемости и карбона.

В основе RSQ8-S лежит пакет ABT Power R, который адаптирован к двум оригинальным уровням мощности RS Q8. И в зависимости от версии способен увеличивать производительность машины до 140 лошадиных сил и 130 Нм.

В итоге базовый Audi RS Q8, выдающий 600 лошадиных сил и 800 Нм крутящего момента, демонстрирует цифры мощности в 740 л.с. и 900 Нм, а более дорогой и сложный RS Q8 Performance, изначально развивающий 640 «сил» и 850 Нм, увеличивает свои показатели до 760 л.с. и 980 Нм соответственно.

Динамические характеристики машин с доработками от ABT тюнеры не раскрыли, но утверждают, что автомобили едут гораздо быстрее стоковых.

Аэродинамический пакет RSQ8-S включает в себя передний спойлер, воздухозаборники на передних колесных арках и заднее антикрыло. Выхлопная система из нержавеющей стали с четырьмя матовыми черными выходами диаметром 102 мм интегрирована в новые корпуса патрубков.

Внутри установлены персонализированные сиденья и использовано множество элементов спортивного декора.

Стоимость комплекта доработок от ABT для Audi RS Q8 уже раскрыта. В Европе за него будут просить от 53 тысяч евро (4,9-миллиона рублей). Еще 6 тысяч 380 евро (585 тысяч рублей) придется отдать за его установку.