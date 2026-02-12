ДомойАвтоновости сегодняБлизится дебют совершенно новой малолитражки Honda

Близится дебют совершенно новой малолитражки Honda

Алиса Шашкова
Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
001 o 1

Премьера концепт-кара Honda Super-One состоялась на автосалоне в Токио 2025 года. На момент премьеры было заявлено, что автомобиль получит серийную версию, которая увидит свет в 2026-м.

Судя по всему, дожидаться ее презентации остается недолго, поскольку накануне японцы запустили на своем официальном сайте страницу, посвященную этой модели.

Запуск машины в серийное производство запланирован на первый квартал этого года. Прием предзаказов собираются начать уже в апреле, а живые продажи организовать в мае. Одновременно с Японией Honda Super-One появится в Европе, но с именем Super-N.

002 l 1
Honda Super-One

Совершенно новый Super-ONE обещает продолжить концепцию дизайна концепта Super EV, представленного на мероприятии Goodwood Speed Carnival. Машина получит расширенные колесные арки, что придаст ей более спортивный и широкий облик.

Спереди можно ждать появления круглых фар, а сзади фонарей необычной формы. 

260212 30937 6 z0N2d 1
Honda Super-One

Для 5-дверки будут положены 15-дюймовые многоспицевые аэродинамичные колесные диски с красными тормозными суппортами внутри, а также компактный спойлер, установленный сзади.

006 o 1
Интерьер Honda Super-One

В салоне новинка «Хонды» обещает приобрести спортивные сиденья отделанные особым материалом с хорошими противоскользящими свойствами, похожим за замшу.

Информацию о силовой установке нового серийного хэтчбека Super-One компания Honda пока не раскрыла, подтвердив лишь, что машина получит специальной разработанный режим Boost, обеспечивающий временное увеличение мощности. 

Кроме того, 5-дверка будет обладать имитацией переключения передач и активной системой управления звуком, позволяющими водителю ощутить себя хоть и в бутафорском, но аналоге спортивного автомобиля. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Honda

Читайте также:

Последние новости:

Как инженер NASA улучшил аэродинамику грузовиков чуть не...

Китайский экспедиционный вездеход Snow Leopard 6×6 начал бороздить...

Toyota Yaris не узнают в новом поколении

Превращение Toyota RAV4 в пикап откладывается: всему виной...

Новый седан Lexus HZ с дизайном из будущего...

Новый минивэн Lada RGB будет ждать, когда у...

В Европе создали автодом Corigon A 70 D...

Популярный минивэн Nissan нашел умелый способ превращаться в...

Базовая версия седана Toyota для Азии обновится и...

Duster может замахнуться на лавры BMW X4

Сменщик Audi TT показался в виде, которого от...

Следующий Nissan Juke заставит всех снова «хвататься за...

На продажу выставили уникальный хардкорный концепт-кар Isuzu D-Max

Китайскую копию Lexus LX проверили в тесте подвески:...

Культовый внедорожник Suzuki украл «лицо» американского ретро-кара из...

За последней новой Mitsubishi Delica D:5 в Японии...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+