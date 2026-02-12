Близится дебют совершенно новой малолитражки Honda

Премьера концепт-кара Honda Super-One состоялась на автосалоне в Токио 2025 года. На момент премьеры было заявлено, что автомобиль получит серийную версию, которая увидит свет в 2026-м.

Судя по всему, дожидаться ее презентации остается недолго, поскольку накануне японцы запустили на своем официальном сайте страницу, посвященную этой модели.

Запуск машины в серийное производство запланирован на первый квартал этого года. Прием предзаказов собираются начать уже в апреле, а живые продажи организовать в мае. Одновременно с Японией Honda Super-One появится в Европе, но с именем Super-N.

Honda Super-One

Совершенно новый Super-ONE обещает продолжить концепцию дизайна концепта Super EV, представленного на мероприятии Goodwood Speed Carnival. Машина получит расширенные колесные арки, что придаст ей более спортивный и широкий облик.

Спереди можно ждать появления круглых фар, а сзади фонарей необычной формы.

Honda Super-One

Для 5-дверки будут положены 15-дюймовые многоспицевые аэродинамичные колесные диски с красными тормозными суппортами внутри, а также компактный спойлер, установленный сзади.

Интерьер Honda Super-One

В салоне новинка «Хонды» обещает приобрести спортивные сиденья отделанные особым материалом с хорошими противоскользящими свойствами, похожим за замшу.

Информацию о силовой установке нового серийного хэтчбека Super-One компания Honda пока не раскрыла, подтвердив лишь, что машина получит специальной разработанный режим Boost, обеспечивающий временное увеличение мощности.

Кроме того, 5-дверка будет обладать имитацией переключения передач и активной системой управления звуком, позволяющими водителю ощутить себя хоть и в бутафорском, но аналоге спортивного автомобиля.