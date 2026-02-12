ДомойАвтоновости сегодняПревращение Toyota RAV4 в пикап откладывается: всему виной политики

Превращение Toyota RAV4 в пикап откладывается: всему виной политики

В прошлом году стало известно о намерении «Тойоты» выпустить новый пикап, который окажется компактнее Hilux и будет использовать платформу популярного кроссовера RAV4.

Автомобиль должен был быть адресован Штатам, но политическая конъюнктура пока не дает возможности реализовать этот проект таким, каким он задумывался.

На недавнем семинаре Национальной ассоциации автомобильных дилеров (NADA) в США Марк Темплин, исполнительный вице-президент и главный операционный директор Toyota Motor North America подтвердил, что новый пикап на базе RAV4 появится, но только при условии соблюдения определенных условий. 

По словам топ-менеджера, потенциальные изменения в торговом соглашении между США, Мексикой и Канадой могут повлиять на производство в регионе и косвенно сказаться на шансах компактного пикапа на выживание. Судьба этой модели будет зависеть от того, какой компромисс будет достигнут политиками.

Напомним, новый пикап на базе Toyota RAV4 будет позиционироваться как потенциальный конкурент модели Ford Maverick.

При этом японский утилитарник с несущим кузовом окажется компактнее своего американского визави, длина которого превышает 5 метров. 

Наиболее близким по габаритам и формату к потенциальной новинке «Тойоты» должен оказаться пикап Hyundai Santa Cruz, созданный на платформе кроссовера Tucson. Однако последний, скорее всего, скоро будет снят с конвейера из-за низких показателей продаж. И замены ему не планируется. 

