Популярный минивэн Nissan нашел умелый способ превращаться в аскетичный кемпер

Алексей Шмидт
Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения

Минивэна Serena с завода можно будет превращать в простейший кемпер

260210 30905 1 UZlz2 1

В декабре прошлого года компания Nissan представила в Японии обновленную версию Serena. Автомобиль примерил новый дизайн и улучшился с точки зрения «техники» и внутреннего оснащения, а также обзавелся вариантом Multibed.

В этой 5-местной конфигурации салон и задний грузовой отсек легко трансформируются в удобную 1 или 2-спальную кровать, которая также может выступать в качестве импровизированного стола.

260210 30905 2 WZAiG 1
Nissan Serena Multibed

Несмотря на переделку интерьера, машина сохраняет хоть и небольшой, но грузовой отсек, что позволяет не вытаскивать вещи за переделы автомобиля, когда спинки задних кресел разложены.

260210 30905 5 udPIK 1

Просто сложив сиденья второго ряда и добавив телескопическую перекладину, складной матрас и боковую опору, можно превратить салон в удобную двуспальную кровать длиной 212 см и шириной 132 см.

260210 30905 3 snakD

Технически Nissan Serena Multibed ничем не отличается от своих простых версий, не предусматривающих переделку в кемпер. Обновленные минивэны комплектуются 2-литровым бензиновым «атмосферником» и 1,4-литровой гибридной силовой установкой e-Power.

Мощность первой составляет 150 лошадиных сил, а второй 163 л.с. соответственно. Средний расход топлива бензиново-электрической системы составляет всего 4,8-литра на 100 км.

Минивэн будут продавать как в переднеприводной, так и полноприводной версия. На японском авторынке машина появится завтра, 12 февраля. Ценник на нее в зависимости от выбранной комплектации будет варьироваться от 3 миллионов 614 тысяч 600 до 5 миллионов 99 тыс 600 иен (1,8 – 2,6-миллиона рублей). 

Фото:Nissan
Алексей Шмидт
Алексей Шмидт
Журналист и редактор Daily-Motor.Ru с 2013 года. Окончил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова по специальности «Филология», а свою карьеру в журналистике начал ещё в процессе обучения. Работая в редакции с первых дней существования сайта, Алексей активно освещает темы, связанные с автомобилями и мотоциклами, а также увлекается технологиями и инновациями в автопроме.

