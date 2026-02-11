Популярный минивэн Nissan нашел умелый способ превращаться в аскетичный кемпер

В декабре прошлого года компания Nissan представила в Японии обновленную версию Serena. Автомобиль примерил новый дизайн и улучшился с точки зрения «техники» и внутреннего оснащения, а также обзавелся вариантом Multibed.

В этой 5-местной конфигурации салон и задний грузовой отсек легко трансформируются в удобную 1 или 2-спальную кровать, которая также может выступать в качестве импровизированного стола.

Nissan Serena Multibed

Несмотря на переделку интерьера, машина сохраняет хоть и небольшой, но грузовой отсек, что позволяет не вытаскивать вещи за переделы автомобиля, когда спинки задних кресел разложены.

Просто сложив сиденья второго ряда и добавив телескопическую перекладину, складной матрас и боковую опору, можно превратить салон в удобную двуспальную кровать длиной 212 см и шириной 132 см.

Технически Nissan Serena Multibed ничем не отличается от своих простых версий, не предусматривающих переделку в кемпер. Обновленные минивэны комплектуются 2-литровым бензиновым «атмосферником» и 1,4-литровой гибридной силовой установкой e-Power.

Мощность первой составляет 150 лошадиных сил, а второй 163 л.с. соответственно. Средний расход топлива бензиново-электрической системы составляет всего 4,8-литра на 100 км.

Минивэн будут продавать как в переднеприводной, так и полноприводной версия. На японском авторынке машина появится завтра, 12 февраля. Ценник на нее в зависимости от выбранной комплектации будет варьироваться от 3 миллионов 614 тысяч 600 до 5 миллионов 99 тыс 600 иен (1,8 – 2,6-миллиона рублей).