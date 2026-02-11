Базовая версия седана Toyota для Азии обновится и разживется сверхэкономичным вариантом

Азиатский седан Toyota Vios, который по формату можно сравнить с российской Lada Vesta, готовится обрести уже в стартовом исполнении очень экономичную силовую установку.

Новая базовая версия «Виоса» получит слегка измененный дизайн экстерьера по сравнению с предшественницей, приобретя уникальную радиаторную решетку из темного хрома и новые 16-дюймовые 2-цветные колеса с внутренним рисунком в виде вихря.

На задней части автомобиля появится значок HEV, говорящий о том, что речь идет о гибридном исполнении четырехдверки, а для кузова предложат вариант 2-цветной палитры.

Новый базовый гибридный Toyota Vios

В интерьере модернизированного Vios появится 10,1-дюймовый центральный сенсорный дисплей, а на приборную панель и экран мультимедии будут добавлена информация о работе гибридной системы в режиме реального времени для настройки гибридного привода.

Интерьер базовой гибридной версии Toyota Vios

Главным преимуществом базового Vios Hybrid станет наличие под капотом полуторалитровой бензиново-электрической силовой установки, аналогичной той, что ставится в Yaris Cross HEV.

В паре с электронной бесступенчатой трансмиссией e-CVT этот тандем обеспечит суммарную отдачу в 111 лошадиных сил и отличится очень низким расходом топлива.

В среднем стартовые версии гибридных Toyota Vios будут потреблять всего 3,4-литра бензина на каждые 100 километров.

В продажу в странах Юго-Восточной Азии новый стартовый бензиново-электрический «Виос» поступит в течение этого года.