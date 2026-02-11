ДомойАвтоновости сегодняБазовая версия седана Toyota для Азии обновится и разживется сверхэкономичным вариантом

Базовая версия седана Toyota для Азии обновится и разживется сверхэкономичным вариантом

Текст: Ростислав Архипов
Раскрыты подробности о новой стартовой версии модели Vios

Азиатский седан Toyota Vios, который по формату можно сравнить с российской Lada Vesta, готовится обрести уже в стартовом исполнении очень экономичную силовую установку. 

Новая базовая версия «Виоса» получит слегка измененный дизайн экстерьера по сравнению с предшественницей, приобретя уникальную радиаторную решетку из темного хрома и новые 16-дюймовые 2-цветные колеса с внутренним рисунком в виде вихря. 

На задней части автомобиля появится значок HEV, говорящий о том, что речь идет о гибридном исполнении четырехдверки, а для кузова предложат вариант 2-цветной палитры. 

Новый базовый гибридный Toyota Vios

В интерьере модернизированного Vios появится 10,1-дюймовый центральный сенсорный дисплей, а на приборную панель и экран мультимедии будут добавлена информация о работе гибридной системы в режиме реального времени для настройки гибридного привода.

Интерьер базовой гибридной версии Toyota Vios

Главным преимуществом базового Vios Hybrid станет наличие под капотом полуторалитровой бензиново-электрической силовой установки, аналогичной той, что ставится в Yaris Cross HEV.

В паре с электронной бесступенчатой трансмиссией e-CVT этот тандем обеспечит суммарную отдачу в 111 лошадиных сил и отличится очень низким расходом топлива. 

В среднем стартовые версии гибридных Toyota Vios будут потреблять всего 3,4-литра бензина на каждые 100 километров.

В продажу в странах Юго-Восточной Азии новый стартовый бензиново-электрический «Виос» поступит в течение этого года. 

Фото:Toyota
редактор и автор Daily-Motor.Ru с 2021 года. Окончил ЛГУ им. Пушкина в Санкт-Петербурге по специальности «Журналистика». До прихода в редакцию Daily-Motor.Ru работал в одном из крупных печатных изданий Петербурга. Специализируется на мониторинге информационной повестки, анализе и подготовке статей, касающихся автомобильной тематики.

