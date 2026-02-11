ДомойАвтоновости сегодняDuster может замахнуться на лавры BMW X4

Duster может замахнуться на лавры BMW X4

Михаил Романченко
Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения

Опубликованы спекулятивные рендеры кросс-купе Dacia на базе ее самого популярного кроссовера

1200 L duster coup la tentation dun driv sportif pour rpondre une concurrence trs cible

Renault и Dacia постепенно расширяют свое присутствие на мировом авторынке, чтобы успешнее конкурировать с моделями концерна Stellantis. 

Французский портал «Auto-Moto», известный своими инсайдерскими утечками, полагает, что в рамках этой стратегии Dacia попробует подготовить новый купеобразный кроссовер, который по формату будет близок к BMW X4.

Разумеется, ни о какой прямой конкуренции между Dacia и баварцами речи не идет. Бюджетный суббренд Renault сфокусируется на том, чтобы не упустить свою долю рынка среди компаний, выпускающих массовые (Fiat Fastback и Citroen Basalt), а не премиальные модели.

Как видно на выложенных в интернет первых рендерах, новый купеобразный кроссовер Dacia, в основу которого со стопроцентной вероятностью ляжет платформа Duster (CMF-B), будет повторять индийскую версию «Дастера», а не европейскую.

Renault Duster coupe 800x427 1
Новый кросс-купе Dacia на базе Duster (неофициальный рендер)

Машина получит такие же перелицованные фары, другую решетку радиатора и переделанные бамперы.

Что до механической части, то вместе с экстерьером новый кросс-купе может унаследовать у индийского Duster и его техническую сторону.

Тот, напомним, будет предлагаться с 1- и 1,3-литровыми бензиновыми турбомоторами на 100 и 160 лошадиных сил, а также с параллельной гибридной системой на 160 «скакунов». 

dacia logan sandero 2020 powertrain s 1
Платформа Renault CMF-B

Если все пойдет так, как задумано, то новый Duster Coupe помимо Индии вместе с его классической версией начнут продавать в ЮАР и даже странах Ближнего Востока. Впрочем, когда именно это произойдет пока неизвестно. Сроки премьеры купеобразного «паркетника» до сих пор не определены.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Auto-Moto, Renault
Михаил Романченко
Михаил Романченко
Редактор и автор Daily-Motor.Ru с 2017 года. В 2016 году с отличием окончил университет и поступил в аспирантуру МПГУ по специальности «Журналистика». Специализируется на поиске инфоповодов в зарубежной прессе, освещая как мировой, так и российский автопром. Интересуется актуальными событиями в автомобильной индустрии, технологиями и трендами в мире техники.

Читайте также:

Последние новости:

Популярный минивэн Nissan нашел умелый способ превращаться в...

Базовая версия седана Toyota для Азии обновится и...

Сменщик Audi TT показался в виде, которого от...

Следующий Nissan Juke заставит всех снова «хвататься за...

На продажу выставили уникальный хардкорный концепт-кар Isuzu D-Max

Китайскую копию Lexus LX проверили в тесте подвески:...

Культовый внедорожник Suzuki украл «лицо» американского ретро-кара из...

За последней новой Mitsubishi Delica D:5 в Японии...

В России опять продается безукоризненный рамный внедорожник Toyota...

Недорогой и маленький кроссовер Lexus UX обещает сменить...

Новый Renault для городских жителей и дачников срисует...

Новый рамный внедорожник Nissan Terra показался на первых...

Mugen придал внешности бюджетного кроссовера Honda Vezel RS...

Duster «на максималках» разбивает своих конкурентов в Европе

Джереми Кларксон однажды случайно сделал Lexus рекламу, о...

В Японии расхвалили новый 2-местный кемпер на базе...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+