Duster может замахнуться на лавры BMW X4

Renault и Dacia постепенно расширяют свое присутствие на мировом авторынке, чтобы успешнее конкурировать с моделями концерна Stellantis.

Французский портал «Auto-Moto», известный своими инсайдерскими утечками, полагает, что в рамках этой стратегии Dacia попробует подготовить новый купеобразный кроссовер, который по формату будет близок к BMW X4.

Разумеется, ни о какой прямой конкуренции между Dacia и баварцами речи не идет. Бюджетный суббренд Renault сфокусируется на том, чтобы не упустить свою долю рынка среди компаний, выпускающих массовые (Fiat Fastback и Citroen Basalt), а не премиальные модели.

Как видно на выложенных в интернет первых рендерах, новый купеобразный кроссовер Dacia, в основу которого со стопроцентной вероятностью ляжет платформа Duster (CMF-B), будет повторять индийскую версию «Дастера», а не европейскую.

Новый кросс-купе Dacia на базе Duster (неофициальный рендер)

Машина получит такие же перелицованные фары, другую решетку радиатора и переделанные бамперы.

Что до механической части, то вместе с экстерьером новый кросс-купе может унаследовать у индийского Duster и его техническую сторону.

Тот, напомним, будет предлагаться с 1- и 1,3-литровыми бензиновыми турбомоторами на 100 и 160 лошадиных сил, а также с параллельной гибридной системой на 160 «скакунов».

Платформа Renault CMF-B

Если все пойдет так, как задумано, то новый Duster Coupe помимо Индии вместе с его классической версией начнут продавать в ЮАР и даже странах Ближнего Востока. Впрочем, когда именно это произойдет пока неизвестно. Сроки премьеры купеобразного «паркетника» до сих пор не определены.