Сменщик Audi TT показался в виде, которого от него все ждали

В сентябре 2025 года Audi представила загадочный концепт, получивший название Concept C. Уже на тот момент все сходились во мнении, что эта модель в серийной версии может трансформироваться в преемника легендарного спорткара TT.

Эксперт по компьютерной графике и автор студии «LarsonDesign» согласен с этим мнением и на днях представил публике свежие рендеры, на которых Audi TT показан в стиле шоу-кара образца прошлогоднего автосалона в Мюнхене.

Рендер нового поколения Audi TT

Автомобиль в своем внешнем виде практически полностью повторяет облик концепта, но при этом щеголяет собственными бамперами и задними фонарями, выполненными не в виде горизонтальных росчерков, а в форме бумерангов.

Вместо заглушки двигателя сзади на машину установлено обычное стекло, а дверные ручки располагаются на подоконной линии, копируя это решение у Ford Mustang Mach-E.

Рендер нового поколения Audi TT

Ожидается, что новый Audi TT будет представлять собой 100-процентный электромобиль. Никаких подтвержденных технических характеристик этого проекта пока не приводится.

Ранее в прессе ходили слухи, что в Ингольштадте хотят разработать модель, которая по характеристикам и форм-фактору будет находиться примерно посередине между ушедшими с рынка спорткупе TT и R8.

Если новый «ТТ» действительно находится в работе, то дебюта его серийной модификации стоит ждать ориентировочно в течение двух ближайших лет.