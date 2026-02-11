ДомойАвтоновости сегодняСменщик Audi TT показался в виде, которого от него все ждали

Сменщик Audi TT показался в виде, которого от него все ждали

Алиса Шашкова
Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения

Представлены первые изображения небольшого серийного спорткара из Ингольшатда

Illustrations 2027 Audi Concept C based EV will it be the TT MK4 Based as well on the Porsch 3

В сентябре 2025 года Audi представила загадочный концепт, получивший название Concept C. Уже на тот момент все сходились во мнении, что эта модель в серийной версии может трансформироваться в преемника легендарного спорткара TT.

Эксперт по компьютерной графике и автор студии «LarsonDesign» согласен с этим мнением и на днях представил публике свежие рендеры, на которых Audi TT показан в стиле шоу-кара образца прошлогоднего автосалона в Мюнхене.

Illustrations 2027 Audi Concept C based EV will it be the TT MK4 Based as well on the Porsch 1 1
Рендер нового поколения Audi TT

Автомобиль в своем внешнем виде практически полностью повторяет облик концепта, но при этом щеголяет собственными бамперами и задними фонарями, выполненными не в виде горизонтальных росчерков, а в форме бумерангов.

Вместо заглушки двигателя сзади на машину установлено обычное стекло, а дверные ручки располагаются на подоконной линии, копируя это решение у Ford Mustang Mach-E.

Illustrations 2027 Audi Concept C based EV will it be the TT MK4 Based as well on the Porsch 2 1
Рендер нового поколения Audi TT

Ожидается, что новый Audi TT будет представлять собой 100-процентный электромобиль. Никаких подтвержденных технических характеристик этого проекта пока не приводится. 

Ранее в прессе ходили слухи, что в Ингольштадте хотят разработать модель, которая по характеристикам и форм-фактору будет находиться примерно посередине между ушедшими с рынка спорткупе TT и R8.

Если новый «ТТ» действительно находится в работе, то дебюта его серийной модификации стоит ждать ориентировочно в течение двух ближайших лет. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:LarsonDesign
Алиса Шашкова
Алиса Шашкова
Редактор и автор новостей на автомобильную тематику в Daily-Motor.Ru с 2014 года. Окончила Российский государственный гуманитарный университет по специальности «Реклама и связи с общественностью». В редакции Daily-Motor.Ru Алиса занимается поиском актуальных инфоповодов, а также написанием и публикацией новостей, освещающих все самые важные события в мире автомобилей и не только.

Читайте также:

Последние новости:

Популярный минивэн Nissan нашел умелый способ превращаться в...

Базовая версия седана Toyota для Азии обновится и...

Duster может замахнуться на лавры BMW X4

Следующий Nissan Juke заставит всех снова «хвататься за...

На продажу выставили уникальный хардкорный концепт-кар Isuzu D-Max

Китайскую копию Lexus LX проверили в тесте подвески:...

Культовый внедорожник Suzuki украл «лицо» американского ретро-кара из...

За последней новой Mitsubishi Delica D:5 в Японии...

В России опять продается безукоризненный рамный внедорожник Toyota...

Недорогой и маленький кроссовер Lexus UX обещает сменить...

Новый Renault для городских жителей и дачников срисует...

Новый рамный внедорожник Nissan Terra показался на первых...

Mugen придал внешности бюджетного кроссовера Honda Vezel RS...

Duster «на максималках» разбивает своих конкурентов в Европе

Джереми Кларксон однажды случайно сделал Lexus рекламу, о...

В Японии расхвалили новый 2-местный кемпер на базе...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+