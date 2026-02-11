Следующий Nissan Juke заставит всех снова «хвататься за голову»

Кроссовер Nissan Juke запомнился многим автолюбителям за свой экстравагантный дизайн, который вызывал у всех разные эмоции. Кому-то этот странный автомобиль нравился, а кому-то не очень.

Похоже, в новом поколении «Джука» Nissan собирается сохранить эту противоречивость дизайна кроссовера, по крайней мере на это указывают свежие рендеры такого автомобиля, опубликованные популярным японским порталом Goo-Net.

Как можно заметить на них, машина должна сохранить черты, свойственные предшественникам, получив необычное оформление передней части кузова и кормы. Знаменитые круглые фары превратятся в многоугольные светодиодные, которые, как ожидается, будут расположены в нижней части «передка».

Nissan Juke нового поколения (спекулятивный рендер)

Но самое главное – автомобиль избавится от плавных линий в пользу угловатых дизайнерских решений, проходящих через все боковины кузова.

Новый Nissan Juke, вероятно, будет предлагаться как подключаемый гибрид e-Power и чистый электромобиль. Полный привод в нем реализуют посредством системы e-4ORCE, которая успешно зарекомендовала себя в моделях Ariya и X-Trail.

Сроки запуска автомобиля пока не определены. Скорее всего мировая премьера «паркетника» состоится в конце 2026 – начале 2027 года. Первым рынком для нового Juke станет Европа, но впоследствии его могут начать продавать в Японии.

Ожидаемый ценовой диапазон машин составит от 3 миллионов 500 до 4 миллионов 500 тысяч иен (1,8 – 2,3-миллиона рублей).