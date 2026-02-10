Культовый внедорожник Suzuki украл «лицо» американского ретро-кара из 60-х

Фото: ARX

Компания ARX из Японии, занимающаяся созданием тюнинг-деталей, представила свой новый проект. Он носит имя Suzu Light Grill и способен превратить знаменитый внедорожник Suzuki Jimny в копию американского ретро-кара образца 60-х годов прошлого столетия.

Самое главное изменение, позволяющее так резко переделать внешность «Джимни» – решетка радиатора. Она крепится на место оригинального «гриля» Suzuki и выполнена из сетчатых хромированных элементов.

Дополнительно такие машины получают в рамках того же боди-кита классические пластиковые хромированные бамперы спереди и сзади, а также особые колесные диски.

Фото: ARX

Из-за демонтажа оригинальных бамперов колесные арки внедорожника выглядят немного более подрезанными, но авторов боди-кита это, судя по всему, совсем не смущает.

Утверждается, что комплект доработок подходит как на модели Jimny (JB64), так и на Jimny Sierra (JB74). Более того, он совместим даже с 5-дверным Jimny Nomade, прием заказов на который возобновили совсем недавно и дилеры опасаются, что машина вновь окажется в дефиците из-за ажиотажного спроса.

Фото: ARX

Стоимость одной решетки радиатора для «Джимни», переделывающей его в американский ретро-кар, составляет 77 тысяч иен (38 тысяч рублей). Остальные детали можно приобрести дополнительно, но цены на них пока не объявлены.