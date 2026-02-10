В России опять продается безукоризненный рамный внедорожник Toyota для рыбаков и охотников

Фото: Toyota

Toyota Fortuner до 2022 года был завсегдатаем российского рынка и предлагался на нем (с 2017 года) наряду с главным для него азиатским авторынком.

Такие машины везли к нам из Таиланда, но почти четыре года назад официальные поставки «Форчунеров» остановились. Это стало серьезным ударом для людей, предпочитающих активных отдых, в том числе рыбалку или охоту, для которых этот японский «рамник» подходил идеальным образом.

В начале 2026-го эта модель в очередной раз вернулась в РФ, правда опять в виде параллельно импортированного автомобиля.

Фото: Toyota

Как удалось выяснить нашей редакции в ходе обзвона автосалонов, торгующих параллельно-импортированными машинами, Toyota Foruner без пробега сегодня можно найти в Санкт-Петербурге. Правда речь не о свежем автомобиле, а о внедорожнике 2023 года выпуска.

Он, как и раньше, прибыл на наш рынок из Таиланда, но окольными путями. Машина находится в наличии, а продавец имеет «на руках» уже оформленные документы.

Внедорожник белого цвета комплектуется популярным в случае с ним 2,8-литровым турбодизельным мотором (1GD-FTV), который славится своей надежностью и тяговитостью. Его максимальная мощность равна 200 лошадиных сил.

Вариант трансмиссии можно выбирать между «механикой» или «автоматом», но в России машина доступна только с АКПП. Привод – полный, комплектация – Elegance.

Фото: Toyota

Арсенал Fortuner, продающегося в РФ, включает: кожаный салон, мультируль, климат-контроль, мультимедийную систему. За проходимость отвечает принудительная блокировка заднего дифференциала. Стоимость такой машины в России составляет 7,3-миллиона рублей.