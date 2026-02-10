Новый рамный внедорожник Nissan Terra показался на первых фото

В 2018 году компания Nissan представила свой новый рамный внедорожник Terra. Машина базируется на платформе Navara и адресована исключительно азиатскому рынку (по большей части Китаю).

С учетом произошедшей в конце прошлого года смены генерации «Навары», аналогичная модернизация, по слухам, ждет и ее родственника в кузове внедорожник.

По какому сценарию она пройдет накануне пофантазировал независимый дизайнер «Theottle», опубликовавший серию рендеров нового Nissan Terra (в версии Pro-4X) без какой-либо маскировки.

Nissan Terra нового поколения (рендер)

Как можно понять по получившимся изображениям, передняя часть кузова нового Nissan Terra, если машине сменят поколение, будет повторять оформление «передка» пикапа Navara.

Внедорожнику может достаться аналогичная многоуровневая головная оптика, точно такая же, как в «Наваре» и его «топовой» модификации Pro-4X. Решетка радиатора будет скопирована с соплатформенника, как и капот, оранжевые декоративные вставки на кузове, а также бамперы.

Nissan Terra нового поколения (рендер)

А вот чем может выделиться новый Terra по сравнению с новой Navara, так это собственным блоком задних фонарей, который будет выполнен в виде горизонтальной линии, занимающей всю ширину двери багажника.

Как известно, свежая «Навара» была построена на платформе Mitsubishi L200/Triton. Если новый Nissan Terra и появится, то также будет базироваться на этой же рамной архитектуре.

Вместе с ней машина переймет у брата-близнеца его двигатель – битурбированный дизельный мотор рабочим объемом 2,4-литра (4N16), развивающий мощность в 204 лошадиные силы и 407 Нм крутящего момента.

Аналогичный силовой агрегат сейчас ставится на Mitsubishi L200/Triton актуального поколения. Помогать ему будет как 6-скоростная МКПП, так и аналогичная по количеству диапазонов автоматическая трансмиссия, а также система заднего или полного привода.