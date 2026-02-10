Mugen придал внешности бюджетного кроссовера Honda Vezel RS динамики и страсти

Прошлой осенью Honda начала предлагать спортивную модификацию RS для своего обновленного кроссовера Vezel, который на отдельных рынках зовется HR-V.

А теперь то же самое сделал официальный тюнинг-бренд японского автопроизводителя Mugen, объявивший о начале выпуска эксклюзивного аэрообвеса для Vezel RS.

Комлект доработок для Honda Vezel RS Sport Edition

Mugen оснастил популярный компактный кроссовер Honda новым сплиттером на переднем бампере, усилив динамичность фронтальной части кузова. Боковые стороны машины приобрели аэродинамические юбки и накладки на зеркалах, а также наклейки с названием ателье.

Кроссовер наделили также 18-дюймовыми 2-цветными легкосплавными колесными дисками CU10, а корме машины добавили новый двухуровневый спойлер. Один установлен непосредственно посередине двери багажника, а второй на ее верху.

Дополнила общую картину специальная накладка на задний бампер, по цвету и форме пересекающаяся с остальными элементами аэродинамического обвеса.

Мощностные характеристики доработанного Vezel RS Sport Edition не изменились. Машина будет продаваться с полуторалитровым гибридным мотором e:HEV, развивающим 131 лошадиную силу.

Для кроссовера предложат как переднеприводную, так и полноприводную модификацию, а шасси «паркетника» окажется доработано. Журналисты из Японии утверждают, что Mugen внесла коррективы в подвеску машины, занизив ее дорожный просвет, а также установив улучшенные амортизаторы повышающие удовольствие от вождения.

Стоимость всего комплекта модернизации для Vezel RS Mugen в Японии составит 798 тысяч 600 иен (порядка 395 тысяч рублей по действующему курсу). Колесные диски придется покупать отдельно по цене от 60 тысяч 500 иен за штуку (около 30 тысяч рублей).