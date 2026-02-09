Santa Fe для бездорожья: как будет выглядеть обновленный кроссовер Hyundai в экстремальной версии XRT Pro

Компания Hyundai начала практиковать выпуск так называемых «внедорожных» модификаций своих популярных машин относительно недавно.

Одним из последних ее проектов, получивших исполнение XRT Pro, стал большой вседорожник Palisade. А теперь, по слухам, аналогичная версия готовится для обновленного Santa Fe, у которого сейчас уже есть обычный вариант XRT.

Официальную премьеру простой рестайлинговый кроссовер может справить в конце этого или начале следующего года. От машины ждут существенных изменений в дизайне и, возможно, технической части, которые визуально приблизят ее к более крупному Palisade.

Обновленный Hyundai Santa Fe XRT Pro (спекулятивный рендер)

Что касается внедорожной модификации XRT Pro, то в ней, если верить свежим рендерам, размещенным в интернете студией дизайна «NYMammoth», кроссовер отличится увеличенным дорожным просветом, а также приобретет защиту днища, металлический передний бампер со встроенной лебедкой и большой экспедиционный багажник на крыше.

Дополнят образ «проходимца» специальные внедорожные колеса, обутые в массивные грязевые шины.

Обновленный Hyundai Santa Fe (спекулятивный рендер)

Произойдут ли в новом «Санта Фе» какие-либо изменения по части силовых агрегатов пока неизвестно. Скорее всего машина перейдет на 8-скоростную автоматическую коробку передач, которая заменит «робот» с двумя сцеплениями DCT, положенный для некоторых версий этой модели.

Не исключено, что в с рестайлингом Hyundai сосредоточит свои усилия только на визуальных изменениях кроссовера и не будет вмешиваться в его агрегатную линейку ни в простой, ни во «внедорожной» модификации.

Первые прототипы таких машин уже выехали на тесты. Ожидается, что внедорожные варианты XRT Pro присоединятся к обычным кроссоверам позднее в этом году.