Santa Fe для бездорожья: как будет выглядеть обновленный кроссовер Hyundai в экстремальной версии XRT Pro

Михаил Романченко
Представлен рендер обновленного «паркетника» компании «Хэнде» в особой модификации

санта фе XRT Pro 1

Компания Hyundai начала практиковать выпуск так называемых «внедорожных» модификаций своих популярных машин относительно недавно.

Одним из последних ее проектов, получивших исполнение XRT Pro, стал большой вседорожник Palisade. А теперь, по слухам, аналогичная версия готовится для обновленного Santa Fe, у которого сейчас уже есть обычный вариант XRT.

Официальную премьеру простой рестайлинговый кроссовер может справить в конце этого или начале следующего года. От машины ждут существенных изменений в дизайне и, возможно, технической части, которые визуально приблизят ее к более крупному Palisade.

santa fe xrt pro 2 1
Обновленный Hyundai Santa Fe XRT Pro (спекулятивный рендер)

Что касается внедорожной модификации XRT Pro, то в ней, если верить свежим рендерам, размещенным в интернете студией дизайна «NYMammoth», кроссовер отличится увеличенным дорожным просветом, а также приобретет защиту днища, металлический передний бампер со встроенной лебедкой и большой экспедиционный багажник на крыше.

Дополнят образ «проходимца» специальные внедорожные колеса, обутые в массивные грязевые шины. 

Рестайлинг Hyundai Santa Fe Daily Motor.Ru 1
Обновленный Hyundai Santa Fe (спекулятивный рендер)

Произойдут ли в новом «Санта Фе» какие-либо изменения по части силовых агрегатов пока неизвестно. Скорее всего машина перейдет на 8-скоростную автоматическую коробку передач, которая заменит «робот» с двумя сцеплениями DCT, положенный для некоторых версий этой модели. 

Не исключено, что в с рестайлингом Hyundai сосредоточит свои усилия только на визуальных изменениях кроссовера и не будет вмешиваться в его агрегатную линейку ни в простой, ни во «внедорожной» модификации. 

Первые прототипы таких машин уже выехали на тесты. Ожидается, что внедорожные варианты XRT Pro присоединятся к обычным кроссоверам позднее в этом году. 

