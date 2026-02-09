ДомойАвтоновости сегодняНовый суперкар Toyota GR GT впервые показался вживую и разжился предварительной ценой

Новый суперкар Toyota GR GT впервые показался вживую и разжился предварительной ценой

Алексей Шмидт
Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения

Опубликованы фотографии нового гоночного автомобиля «Тойоты»

MG 7559 1

В начале декабря прошлого года Toyota представила свой новый флагманский суперкар, получивший название GR GT. Машина приобрела сразу две версии – массовую и спортивную для гоночных соревнований GT3.

Накануне товарный вариант суперкара «Тойоты» был впервые показан вживую. Машину выставили для СМИ для проведения фотосессии в технологическом центре компании.

По словам журналистов портала «BestCarWeb», сделавших снимки новинки Toyota, в дизайне автомобиля прослеживаются следы таких известных моделей как 2000GT и Lexus LFA первого поколения. А сам суперкар практически не отличается по виду от одноименного концепт-кара. 

MG 7586 1
Новый суперкар Toyota GR GT

GR GT позиционируется как гоночный автомобиль, на котором можно ездить по общественным дорогам. Его длина составит 4,8-метра, ширина будет равна 2-метрам, а высота – 1,2-метрам. Колесная база растянется до 2,7-метров. 

Машина получит полностью алюминиевое шасси, которое обеспечит ей легкость и маневренность.

Главной особенностью интерьера станут варианты отделки ярких цветов и необычная форма полуковшеобразных карбоновых сидений с ручными регулировками.

MG 7745 1
Интерьер нового суперкара Toyota GR GT

Приводить в движение серийный Toyota GR GT будет недавно разработанный 4-литровый бензиновый мотор V8 с двойным турбонаддувом, работающий в составе гибридной системы с одним электрическим двигателем.

Суммарная отдача такой связки окажется выше 650 лошадиных сил, а крутящий момент достигнет 850 Нм. Максимальная скорость машины превзойдет отметку в 320 километров в час.

В продажу новый суперкар Toyota GR GT выйдет в 2027 году. Японские инсайдеры полагают, что за машину будут просить от 35 до 40 миллионов иен (17 – 19,5-миллиона рублей по нынешнему валютному курсу). 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:BestCarWeb

Читайте также:

Последние новости:

Дилеры Suzuki в Японии «завалены» предварительными заказами на...

Мини-внедорожник Mitsubishi обещает сразиться с Suzuki Jimny

Новый электрический Mercedes-Benz C-Class показан на первых фото

Легенда бездорожья от Mitsubishi возвращается в новом поколении...

Дилеры описывают новый рамный внедорожник Nissan как «очень...

Toyota полностью переосмыслит самый продаваемый седан в истории

Гипотетический Lada Largus 2 разобрали до винтика после...

Сколько стоят 3-летние Geely Monjaro в России прямо...

Большое исследование надежности: лучшие автомобили японские, но не...

Новый минивэн Lada RGB, который хотят сделать лучше...

Самый маленький рамный внедорожник Toyota без причины оделся...

Бюджетный грузовичок Toyota стал комфортабельным гостиничным номером с...

Новый крошечный автомобиль Toyota прозвали «холодильником на колесах»

Компактный седан Hyundai дороже Solaris метит в новое...

Новый японско-китайский кроссовер теперь и в России

Представлен лимитированный Mercedes-Benz с мотором Pagani Zonda

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+