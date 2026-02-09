Новый суперкар Toyota GR GT впервые показался вживую и разжился предварительной ценой

В начале декабря прошлого года Toyota представила свой новый флагманский суперкар, получивший название GR GT. Машина приобрела сразу две версии – массовую и спортивную для гоночных соревнований GT3.

Накануне товарный вариант суперкара «Тойоты» был впервые показан вживую. Машину выставили для СМИ для проведения фотосессии в технологическом центре компании.

По словам журналистов портала «BestCarWeb», сделавших снимки новинки Toyota, в дизайне автомобиля прослеживаются следы таких известных моделей как 2000GT и Lexus LFA первого поколения. А сам суперкар практически не отличается по виду от одноименного концепт-кара.

Новый суперкар Toyota GR GT

GR GT позиционируется как гоночный автомобиль, на котором можно ездить по общественным дорогам. Его длина составит 4,8-метра, ширина будет равна 2-метрам, а высота – 1,2-метрам. Колесная база растянется до 2,7-метров.

Машина получит полностью алюминиевое шасси, которое обеспечит ей легкость и маневренность.

Главной особенностью интерьера станут варианты отделки ярких цветов и необычная форма полуковшеобразных карбоновых сидений с ручными регулировками.

Интерьер нового суперкара Toyota GR GT

Приводить в движение серийный Toyota GR GT будет недавно разработанный 4-литровый бензиновый мотор V8 с двойным турбонаддувом, работающий в составе гибридной системы с одним электрическим двигателем.

Суммарная отдача такой связки окажется выше 650 лошадиных сил, а крутящий момент достигнет 850 Нм. Максимальная скорость машины превзойдет отметку в 320 километров в час.

В продажу новый суперкар Toyota GR GT выйдет в 2027 году. Японские инсайдеры полагают, что за машину будут просить от 35 до 40 миллионов иен (17 – 19,5-миллиона рублей по нынешнему валютному курсу).