ДомойАвтоновости сегодняГипотетический Lada Largus 2 разобрали до винтика после 100 тысяч км

Гипотетический Lada Largus 2 разобрали до винтика после 100 тысяч км

Алиса Шашкова
Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения

Dacia Jogger проявил после первой сотни тысяч км «ржавые слабости»

269471225

Как известно, Lada Largus построен на базе универсала Dacia Logan MCV. Эта модель была снята с производства, а на ее замену пришел современный Dacia Jogger, который, если бы Renault не ушла из России, вполне мог послужить прообразом Lada Largus 2 поколения. Но судьба распорядилась иначе и сейчас «Джоггер» продается только в Европе под брендом «Дачия».

Недавно популярный немецкий портал «AutoBild» провел традиционный тест, в котором проверил этот универсал на выносливость, проехав на нем более 100 тысяч км, а затем разобрав машину до винтика и оценив что с ней произошло за этот пробег.

Результаты оказались неоднозначными. Двигатель автомобиля приятно удивил, а вот борьба с коррозией стала ахиллесовой пятой модели. 

Двигатель

269471197
Блок цилиндров Dacia Jogger

Под «препарирование» попал Jogger с двигателем TCe 100 Eco-G. Это 3-цилиндровый бензиновый турбомотор рабочим объемом 1-литр, который показал себя с лучшей стороны. После разбора немецкие специалисты отметили хорошее состояние турбонаддува и цепного привода, а износ деталей укладывался в допустимые нормы. 

Трансмиссия

Коробка передач пережила 100 тысяч км без критических проблем. Небольшие подтеки масла не вызывали тревоги, однако на подшипниках и дифференциале обнаружились заметные зоны износа. Пока коробка не шумит, но эксперты сошлись во мнении, что запас прочности трансмиссии не бесконечный.

Салон

269471180
Салон Dacia Jogger

Передние сиденья стали одним из приятных сюрпризов теста. Несмотря на интенсивную эксплуатацию, они сохранили форму, а швы не разошлись. Рулевое колесо также почти не выдавало пробег.

А вот отделка салона в целом подтвердила бюджетное происхождение модели: со временем ослабли вентиляционные дефлекторы, USB-разъем стал шатким, а пластиковые элементы зацарапались.

Коврик со стороны водителя оказался сильно изношен, а ремни безопасности второго и третьего рядов местами были повреждены – вероятно, из-за частого складывания сидений.

Кузов и подвеска

dacia jogger ржавчина
Коррозия на элементах днища Dacia Jogger

Но главной проблемой Dacia Jogger оказалось даже не все это, а коррозия. Следы ржавчины обнаружились практически на всей нижней части автомобиля: на лонжеронах, опорах осей, сварных швах, резьбовых соединениях и даже на топливном баке. Особенно сильно пострадали крепления передней и задней осей. 

Для Dacia это, увы, не новая история, но именно коррозия стала самым серьезным минусом Jogger по итогам теста.

При этом подвеска неплохо справилась с таким пробегом и сохранила свою заводскую работоспособность без каких-либо ремонтов, огнаричившись только плановым обслуживанием.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Читайте также:

Последние новости:

Сколько стоят 3-летние Geely Monjaro в России прямо...

Большое исследование надежности: лучшие автомобили японские, но не...

Новый минивэн Lada RGB, который хотят сделать лучше...

Самый маленький рамный внедорожник Toyota без причины оделся...

Бюджетный грузовичок Toyota стал комфортабельным гостиничным номером с...

Новый крошечный автомобиль Toyota прозвали «холодильником на колесах»

Компактный седан Hyundai дороже Solaris метит в новое...

Новый японско-китайский кроссовер теперь и в России

Представлен лимитированный Mercedes-Benz с мотором Pagani Zonda

Новая Toyota Celica появится несмотря ни на что

Популярный коммерческий фургон Nissan превратился в 15-местный Mitsubishi...

Mitsubishi Pajero Mini хочет вернуться, но не в...

Новое поколение «заряженного» кроссовера Audi SQ7 выбралось на...

Hyundai Tucson 5 поколения грозится побороться за покупателей...

Воры начали охотиться на шильдики современных Honda CR-V

Nissan Skyline следующего поколения возвращается на первых реалистичных...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+