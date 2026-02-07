Гипотетический Lada Largus 2 разобрали до винтика после 100 тысяч км

Как известно, Lada Largus построен на базе универсала Dacia Logan MCV. Эта модель была снята с производства, а на ее замену пришел современный Dacia Jogger, который, если бы Renault не ушла из России, вполне мог послужить прообразом Lada Largus 2 поколения. Но судьба распорядилась иначе и сейчас «Джоггер» продается только в Европе под брендом «Дачия».

Недавно популярный немецкий портал «AutoBild» провел традиционный тест, в котором проверил этот универсал на выносливость, проехав на нем более 100 тысяч км, а затем разобрав машину до винтика и оценив что с ней произошло за этот пробег.

Результаты оказались неоднозначными. Двигатель автомобиля приятно удивил, а вот борьба с коррозией стала ахиллесовой пятой модели.

Двигатель

Блок цилиндров Dacia Jogger

Под «препарирование» попал Jogger с двигателем TCe 100 Eco-G. Это 3-цилиндровый бензиновый турбомотор рабочим объемом 1-литр, который показал себя с лучшей стороны. После разбора немецкие специалисты отметили хорошее состояние турбонаддува и цепного привода, а износ деталей укладывался в допустимые нормы.

Трансмиссия

Коробка передач пережила 100 тысяч км без критических проблем. Небольшие подтеки масла не вызывали тревоги, однако на подшипниках и дифференциале обнаружились заметные зоны износа. Пока коробка не шумит, но эксперты сошлись во мнении, что запас прочности трансмиссии не бесконечный.

Салон

Салон Dacia Jogger

Передние сиденья стали одним из приятных сюрпризов теста. Несмотря на интенсивную эксплуатацию, они сохранили форму, а швы не разошлись. Рулевое колесо также почти не выдавало пробег.

А вот отделка салона в целом подтвердила бюджетное происхождение модели: со временем ослабли вентиляционные дефлекторы, USB-разъем стал шатким, а пластиковые элементы зацарапались.

Коврик со стороны водителя оказался сильно изношен, а ремни безопасности второго и третьего рядов местами были повреждены – вероятно, из-за частого складывания сидений.

Кузов и подвеска

Коррозия на элементах днища Dacia Jogger

Но главной проблемой Dacia Jogger оказалось даже не все это, а коррозия. Следы ржавчины обнаружились практически на всей нижней части автомобиля: на лонжеронах, опорах осей, сварных швах, резьбовых соединениях и даже на топливном баке. Особенно сильно пострадали крепления передней и задней осей.

Для Dacia это, увы, не новая история, но именно коррозия стала самым серьезным минусом Jogger по итогам теста.

При этом подвеска неплохо справилась с таким пробегом и сохранила свою заводскую работоспособность без каких-либо ремонтов, огнаричившись только плановым обслуживанием.