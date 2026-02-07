ДомойАвтоновости сегодняНовый крошечный автомобиль Toyota прозвали «холодильником на колесах»

Новый крошечный автомобиль Toyota прозвали «холодильником на колесах»

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения

В продажу в Японии готовится выйти новый электрический кей-вэн

Toyota Pixius TS 1

Toyota продолжает расширять линейку компактов, которые пользуются большой популярностью на местном рынке. Менее недели назад автопроизводитель показал свой новый кей-кар, работающий на электричестве. Машину назвали Pixis Van и сейчас готовятся начать ее продажи в Японии.

Внешний вид компактвэна оказался настолько необычным, что в соцсетях автомобиль тут же прозвали «холодильником на колесах». 

3z5nvu c1920x970x0sx109s 753ccd1eda12d8dfea0a9819a4700a74
Toyota Pixis Van

Все из-за того, что новый Pixis Van был показан в холодном белом цвете кузова, а также получил  выштамповки на бамперах и боковинах, характерных для такого вида бытовой техники, и похожую решетку спереди для охлаждения силовой установки.

Длина нового кей-вэна «Тойоты» составила 3,4-метра, что соответствует максимально возможным для этого сегмента. Попасть внутрь 4-местного пассажирского салона можно через сдвижные боковые двери. 

toyota pixis ev 20260202 01 09 1
Toyota Pixis Van внутри

Учитывая, что речь идет о машине бюджетного класса, особых излишеств в салоне не предусмотрено. Тем не менее автомобиль все же получил цифровую комбинацию приборов, небольшой экран мультимедийной системы на центральной консоли, климатическую систему и камеру заднего вида.

toyota pixis ev 20260202 01 03 e1770386907457 1
Силовая установка Toyota Pixis Van

Автопроизводитель заявляет, что максимальная грузоподъемность нового Toyota Pixis Van составляет 350 кг. Машина приводится в движение за счет электромотора, размещенного сзади. Его максимальная отдача равна 64 лошадиным силам, а пиковый крутящий момент составляет 126 Нм. Двигатель работает в связке с аккумулятором на 36,6 кВт/ч.

На одном заряде такие автомобили способны проезжать порядка 257 километров. Цены на них в Японии будут начинаться от 3,1-миллиона иен (1,5-миллиона рублей).

Фото:Toyota

