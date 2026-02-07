ДомойАвтоновости сегодняКомпактный седан Hyundai дороже Solaris метит в новое поколение

Компактный седан Hyundai дороже Solaris метит в новое поколение

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения

Представлены спекулятивные рендеры нового Avante

Седан Hyundai Elantra, известный на родном для себя корейском авторынке как Avante, пребывает в актуальном седьмом по счету поколении с 2020-го года. Машина несколько раз была обновлена, а теперь находится на пути в восьмую генерацию.

В преддверии грядущей премьеры этой 4-дверки цифровые художники студии «NYMammoth» показали, как этот автомобиль может выглядеть без маскировки.

Hyundai Avante/Elantra 8 поколения (рендер)

На рендерах новое поколение Avante/Elantra обещает получить новое оформление передней части кузова с перевернутыми Т-образными дневными ходовыми огнями, в совокупности образовывающими литеру «H».

Фары головного света установлены ниже в бампере, а сам он выделяется решеткой радиатора, разделенной на несколько уровней. 

Корма машины, по слухам, получит агрессивный и спортивный вид, примерив тот же стиль, что будет использован в готовящихся к премьере новых Tucson и Santa Fe. 

Hyundai Avante/Elantra 8 поколения (рендер)

В салоне реформенный Avante/Elantra может обзавестись большим дисплеем мультимедийной системы, работающим на базе ОС Pleos. 

Ожидается разнообразие силовых агрегатов: от базового 1,6-литрового бензинового двигателя до гибридной версии и высокопроизводительной модификации N с форсироанной силовой установкой.

Справить дебют реформенный корейский седан может в 2027 году.

Фото:NYMammoth

