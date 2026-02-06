ДомойАвтоновости сегодняНовый японско-китайский кроссовер теперь и в России

Новый японско-китайский кроссовер теперь и в России

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения

До российского рынка добрался новый батарейный «паркетник» компании «Мазды»

mazda ez60 19 1

В октябре прошлого года Mazda начала продавать в Китае свой новый электрический кроссовер EZ-60, построенный на платформе «поднебесного» бренда Changan. Машина быстро заинтересовала местных покупателей, а теперь оценить ее могут в том числе в России.

Несколько «серых» импортеров начали ввозить в РФ новые кроссоверы Mazda EZ-60. Машины доставляются напрямую из КНР, где их собирают на совместном заводе Changan и Mazda.

mazda ez60 3 1
Mazda EZ-60

«Паркетник» компании «Мазда» является практически полной копией кроссовера Deepal S07. Его длина составляет 4,8-метра, ширина равна 1,9-метрам, а высота – 1,6-метрам. Расстояние между осями машины достигает 2,9-метров. 

Внутри EZ-60 получил футуристичный интерьер с огромным широкоформатным дисплеем, занимающим большую часть передней панели. Помимо него автомобилю достался овальный двухспицевый руль и необычные цвета отделки. 

3752 1
Интерьер Mazda EZ-60

Кроссовер Mazda EZ-60 может быть как подключаемым гибридом, так и чистым электрокаром. В Россию эту машину привезли пока только с бензиново-электрической силовой установкой на базе 1,5-литрового ДВС.

Последний работает в этой модели исключительно в качестве генератора, заряжающего батарею на 31,7 кВт/ч. Максимальная отдача этой связки составляет 258 лошадиных сил. Коробка передач – автомат. Привод – задний. 

Если в Китае за новые гибридные Mazda EZ-60 просят от 119 тысяч 900 юаней (около 1,3-миллиона рублей), то в России такие машины оценены гораздо дороже. Привезшие в страну эту модель «серые» автосалоны просят за нее минимум 5 миллионов рублей.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Читайте также:

Последние новости:

Представлен лимитированный Mercedes-Benz с мотором Pagani Zonda

Новая Toyota Celica появится несмотря ни на что

Популярный коммерческий фургон Nissan превратился в 15-местный Mitsubishi...

Mitsubishi Pajero Mini хочет вернуться, но не в...

Новое поколение «заряженного» кроссовера Audi SQ7 выбралось на...

Hyundai Tucson 5 поколения грозится побороться за покупателей...

Воры начали охотиться на шильдики современных Honda CR-V

Nissan Skyline следующего поколения возвращается на первых реалистичных...

Совершенно новый Toyota Hiace готовится сменить имидж и...

В Швеции разработали идеальный автодом для холодной и...

Легендарный «рамник» Suzuki получил внедорожную версию «под ретро»

В Россию предлагают привезти новый «народный» кроссовер дешевле...

Заряженный кроссовер из Испании Cupra Raval получит «злой»...

Популярный минивэн Toyota научились превращать автомобиль-мечты для приключений

Японский хэтчбек-бестселлер Honda Fit не узнают в новом...

Новый «король бездорожья» от Nissan появится в 2028...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+