Новый японско-китайский кроссовер теперь и в России

В октябре прошлого года Mazda начала продавать в Китае свой новый электрический кроссовер EZ-60, построенный на платформе «поднебесного» бренда Changan. Машина быстро заинтересовала местных покупателей, а теперь оценить ее могут в том числе в России.

Несколько «серых» импортеров начали ввозить в РФ новые кроссоверы Mazda EZ-60. Машины доставляются напрямую из КНР, где их собирают на совместном заводе Changan и Mazda.

Mazda EZ-60

«Паркетник» компании «Мазда» является практически полной копией кроссовера Deepal S07. Его длина составляет 4,8-метра, ширина равна 1,9-метрам, а высота – 1,6-метрам. Расстояние между осями машины достигает 2,9-метров.

Внутри EZ-60 получил футуристичный интерьер с огромным широкоформатным дисплеем, занимающим большую часть передней панели. Помимо него автомобилю достался овальный двухспицевый руль и необычные цвета отделки.

Интерьер Mazda EZ-60

Кроссовер Mazda EZ-60 может быть как подключаемым гибридом, так и чистым электрокаром. В Россию эту машину привезли пока только с бензиново-электрической силовой установкой на базе 1,5-литрового ДВС.

Последний работает в этой модели исключительно в качестве генератора, заряжающего батарею на 31,7 кВт/ч. Максимальная отдача этой связки составляет 258 лошадиных сил. Коробка передач – автомат. Привод – задний.

Если в Китае за новые гибридные Mazda EZ-60 просят от 119 тысяч 900 юаней (около 1,3-миллиона рублей), то в России такие машины оценены гораздо дороже. Привезшие в страну эту модель «серые» автосалоны просят за нее минимум 5 миллионов рублей.