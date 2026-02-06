Представлен лимитированный Mercedes-Benz с мотором Pagani Zonda

Американская фирма ReNNtech, специализацией которой является тюнинг, представила новый проект под названием SEC V12 Sledgahammer. Это лимитированный седан, который отдает дань уважения легендарному мотору Mercedes M120 V12.

Этот двигатель использовался в таких знаменитых автомобилях, как Pagani Zonda и CLK GTR. Речь идет о 7,5-литровым «атмосфернике» V12, который собирают вручную на заводе ReNNtech.

Мотор пережил модернизацию для того, чтобы развивать до 660 лошадиных сил мощности, а также получил новое звучание за счет изготовленных вручную выпускных коллекторов.

Двигатель заключен в не менее культовый кузов Mercedes SEC C126, которому добавили широкую колею. Машине также досталась улучшенная система охлаждения и переработанная аэродинамика для устойчивости на высоких скоростях.

Дополнил образ автомобиля комплект кованых колес, изготовленный на заказ.

Утверждается, что компания ReNNtech выпустит всего 12 экземпляров машин SEC V12 Sledgehammer. Первые автомобили доберутся до покупателей только в 2027 году.