Представлен лимитированный Mercedes-Benz с мотором Pagani Zonda

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения

Тюнеры из США продемонстрировали новый проект на базе «Мерседес-Бенц»

ReNNtech SEC V12 Sledgehammer 1

Американская фирма ReNNtech, специализацией которой является тюнинг, представила новый проект под названием SEC V12 Sledgahammer. Это лимитированный седан, который отдает дань уважения легендарному мотору Mercedes M120 V12.

Этот двигатель использовался в таких знаменитых автомобилях, как Pagani Zonda и CLK GTR. Речь идет о 7,5-литровым «атмосфернике» V12, который собирают вручную на заводе ReNNtech.

ReNNtech SEC V12 Sledgehammer 3

Мотор пережил модернизацию для того, чтобы развивать до 660 лошадиных сил мощности, а также получил новое звучание за счет изготовленных вручную выпускных коллекторов. 

ReNNtech SEC V12 Sledgehammer 4

Двигатель заключен в не менее культовый кузов Mercedes SEC C126, которому добавили широкую колею. Машине также досталась улучшенная система охлаждения и переработанная аэродинамика для устойчивости на высоких скоростях.

Дополнил образ автомобиля комплект кованых колес, изготовленный на заказ.

ReNNtech SEC V12 Sledgehammer 2 1

Утверждается, что компания ReNNtech выпустит всего 12 экземпляров машин SEC V12 Sledgehammer. Первые автомобили доберутся до покупателей только в 2027 году.

Фото:ReNNtech

