Новая Toyota Celica появится несмотря ни на что

Как стало известно сегодня, 6 февраля, президент Toyota Кодзи Сато с 1 апреля станет вице-председателем компании, а исполнительный директор Кента Кон окажется новым президентом автопроизводителя.

Первый был известен тем, что являлся фанатом модели Celica. И именно он анонсировал новое поколение этого спорткупе несколько лет назад.

При этом новый будущий президент «Тойоты», напротив, считается поклонником сегментов семейных автомобилей, в том числе минивэнов. По словам японских журналистов, он может часами говорить о моделях Noah или Voxy, но не о спортивных автомобилях.

Все эти перестановки привели к тому, что начали ходить слухи о сворачивании проекта Celica нового поколения, но они тут же были опровергнуты.

Рендер нового поколения Toyota Celica

Новый президент Toyota, готовящийся вступить в должность с 1 апреля, подтвердил, что Toyota Celica по-прежнему находится в разработке. Более того, по его словам, он из того поколения, которое хорошо помнит эту модель, поэтому хотел бы увидеть во что она превратится в современной итерации.

Ранее в интернете публиковались спекулятивные рендеры новой «Селики», на которой эта модель Toyota выглядела как футуристичное купе с узкими фарами, спортивными бамперами и множеством аэродинамических элементов.

Какой машина окажется в реальности станет известно в 2027 году, когда должна состояться официальная презентация этого автомобиля.