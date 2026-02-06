Популярный коммерческий фургон Nissan превратился в 15-местный Mitsubishi Versa Van

ДомойАвтоновости сегодняПопулярный коммерческий фургон Nissan превратился в 15-местный Mitsubishi Versa Van

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения

Представлен новый проект бейдж-инжиниринга между «Ниссан» и «Митсубиши»

mitsubishi versa van 4 1770351773

Компании Nissan и Mitsubishi, входящий в один и тот же альянс с Renault, начали обмениваться технологиями и выпускать бейдж-инжиниринговые модели. Одним из последних таких проектов стал коммерческий фургон Nissan Urvan, который теперь будут продавать на отдельных рынках с шильдиками Mitsubishi.

Автомобиль получил название Versa Van и отличается от оригинальной модели, разработанной Nissan, только собственными бамперами спереди и сзади, лишенными окраса, а также наличием шильдиков Mitsubishi. 

mitsubishi versa van 1 1770353700
Mitsubishi Versa Van

Двигатель японская новинка переняла у близнеца: фургон оборудован стандартным для него 2,5-литровым турбодизельным агрегатом на 127 лошадиных сил и 356 Нм. Помогает ему пятискоростная механическая коробка передач.

Емкость топливного бака равна 65-литрам, что позволяет машине преодолевать большие расстояния в качестве школьного автобуса, служебного шаттла или автомобиля какой-либо транспортной службы. 

mitsubishi versa van 6 1770353676
Mitsubishi Versa Van внутри

Пассажирский салон состоит из четырех рядов сидений со складными внешними креслами для более быстрого доступа к задней части фургона.

В каждом ряду есть потолочные вентиляционные отверстия кондиционера, которые помогают пассажирам не перегреваться, где бы они ни сидели. Грузовая зона обладает большим проемом для облегчения погрузки и разгрузки предметов.

mitsubishi versa van 5 1770353676
Mitsubishi Versa Van внутри

В оснащение автомобиля входит аудиоподготовка, кондиционер, подушки безопасности водителя и переднего пассажира.

Продавать Mitsubishi Versa Van пока будут только на Филиппинах. Там за такие машины собираются просить от 1 миллиона 649 тысяч местных песо (примерно 2,2-миллиона рублей).

Фото:Mitsubishi

