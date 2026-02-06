ДомойАвтоновости сегодняНовое поколение «заряженного» кроссовера Audi SQ7 выбралось на тесты

Новое поколение «заряженного» кроссовера Audi SQ7 выбралось на тесты

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения

Опубликованы фотографии прототипов нового «подогретого» кроссовера «Ауди»

thumb 09e90e8302b96d64e70c042308cf0403 1770330095 3933 950x606 1

В 2005 году в продажу поступил кроссовер Audi Q7. Машина оказалась товарным исполнением шоу-кара Pikes Peak Quattro. В 2014-м году ингольштадтцы представили второе поколение этой модели, а затем в 2019 и в 2024-м провели ее рестайлинг.

Сейчас немцы работают над третьей генерацией Q7, а также ее «подогретой» модификацией SQ7, которая появилась только в 2016-м году.

Прототип нового «заряженного» вседорожника Audi был замечен во время испытаний на дорогах Германии.

thumb 09e90e8302b96d64e70c042308cf0403 1770330093 7539 950x633 1
Прототип нового Audi SQ7

Как и в предыдущий раз, кузов машины оказался облачен в плотную маскировку, защищающую внешность автомобиля от посторонних глаз. Но даже с учетом камуфляжа уже понятно, как кроссовер поменяется снаружи в сравнении со своим предшественником.

Новому SQ7 должна достаться более крупная решетка радиатора, пересмотренная многоуровневая головная оптика и новые задние фонари. Бамперы будут модернизированы, а дверные ручки перенесены на подоконную линию как спереди, так и сзади.

thumb 09e90e8302b96d64e70c042308cf0403 1770330092 3041 950x611 1
Прототип нового Audi SQ7

Судя по двуствольным патрубкам выхлопа, расположенным с обеих сторон кормы, под капотом нового Audi SQ7 разместится ДВС, но определенно в связке электрическим довеском (PHEV). Какой окажется мощность реформенного вседорожника пока неизвестно. 

Показать машину без маскировки должны уже в течение этого года.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:AutoGespot

Читайте также:

Последние новости:

Популярный коммерческий фургон Nissan превратился в 15-местный Mitsubishi...

Mitsubishi Pajero Mini хочет вернуться, но не в...

Hyundai Tucson 5 поколения грозится побороться за покупателей...

Воры начали охотиться на шильдики современных Honda CR-V

Nissan Skyline следующего поколения возвращается на первых реалистичных...

Совершенно новый Toyota Hiace готовится сменить имидж и...

В Швеции разработали идеальный автодом для холодной и...

Легендарный «рамник» Suzuki получил внедорожную версию «под ретро»

В Россию предлагают привезти новый «народный» кроссовер дешевле...

Заряженный кроссовер из Испании Cupra Raval получит «злой»...

Популярный минивэн Toyota научились превращать автомобиль-мечты для приключений

Японский хэтчбек-бестселлер Honda Fit не узнают в новом...

Новый «король бездорожья» от Nissan появится в 2028...

Большой кроссовер на базе Duster стал идеальным такси

Идеальный автодом для охоты и рыбалки на базе...

Следующий Hyundai Avante соблазнит покупателей агрессивной кормой

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+