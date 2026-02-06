Новое поколение «заряженного» кроссовера Audi SQ7 выбралось на тесты

В 2005 году в продажу поступил кроссовер Audi Q7. Машина оказалась товарным исполнением шоу-кара Pikes Peak Quattro. В 2014-м году ингольштадтцы представили второе поколение этой модели, а затем в 2019 и в 2024-м провели ее рестайлинг.

Сейчас немцы работают над третьей генерацией Q7, а также ее «подогретой» модификацией SQ7, которая появилась только в 2016-м году.

Прототип нового «заряженного» вседорожника Audi был замечен во время испытаний на дорогах Германии.

Прототип нового Audi SQ7

Как и в предыдущий раз, кузов машины оказался облачен в плотную маскировку, защищающую внешность автомобиля от посторонних глаз. Но даже с учетом камуфляжа уже понятно, как кроссовер поменяется снаружи в сравнении со своим предшественником.

Новому SQ7 должна достаться более крупная решетка радиатора, пересмотренная многоуровневая головная оптика и новые задние фонари. Бамперы будут модернизированы, а дверные ручки перенесены на подоконную линию как спереди, так и сзади.

Прототип нового Audi SQ7

Судя по двуствольным патрубкам выхлопа, расположенным с обеих сторон кормы, под капотом нового Audi SQ7 разместится ДВС, но определенно в связке электрическим довеском (PHEV). Какой окажется мощность реформенного вседорожника пока неизвестно.

Показать машину без маскировки должны уже в течение этого года.