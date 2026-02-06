Воры начали охотиться на шильдики современных Honda CR-V

Тот факт, что воры крадут каталические нейтрализаторы на автомобилях, совсем не новость. Но по мере усложнения конструкции машин делать это также просто, как раньше, поэтому воры переключились на то, что проще всего снять.

В последнее время объектом желаний преступников стали датчики ADAS, установленные в передней части многих машин. И, как выяснилось недавно, легче всего их снимать оказалось с кроссоверов Honda CR-V.

Как сообщает издание «TheDrive», датчики ADAS – сенсор расстояния, отвечающий за такие функции безопасности как экстренное торможение и адаптивный круиз-контроль, в CR-V спрятаны за эмблемой Honda спереди. Воры снимают их с машин, просто отстегивая защелки, удерживающие шильдик на месте.

Охота за эмблемами «Хонды» на новых CR-V стала массовой из-за того, что в отличие от катализаторов преступнику нет необходимости поднимать машину, чтобы совершить кражу.

Кроме того, у владельцев есть не так много возможностей, чтобы предотвратить воровство шильдика. Один из них – парковка таким образом, чтобы автомобиль стоял передней частью кузова близко к стене. Это хороший сдерживающий фактор для отпугивания воров, но, к сожалению, далеко не всегда возможный.

Решить проблему сможет только сама Honda. Во многих автомобилях датчики ADAS и связанные системы с этим устройством расположены за лобовым стеклом, но осуществить перенос их с передней части CR-V на такое место потребует от компании огромных средств и вряд ли будет возможно даже с плановым рестайлингом.