Nissan Skyline следующего поколения возвращается на первых реалистичных изображениях

Компания Nissan работает над свежим поколением легендарной модели Skyline. Слухи об этом проекте ходят в последние несколько лет, но в какой-то момент начали говорить о том, что японцы решили отказаться от этой идеи.
Впрочем, если верить плану реструктуризации бизнеса, названному «Re: Nissan», спортивная 4-дверка все еще находится в повестке автопроизводителя.
Журнал «BestCarWeb» из Японии накануне опубликовал порцию новых рендеров Nissan Skyline следующего поколения, ожидая от машины глобального преображения.
По мнению цифровых художников, автомобиль может примерить двухэтажную оптику с верхними узкими кластерами дневных ходовых огней и начинкой в виде светодиодных бумерангов, а также прямоугольными основными блоками света.
Решетку радиатора могут выполнить в двух уровнях, но основной поток воздуха к двигателю (если он понадобится) будет проходить через нижний воздухозаборник.
Другие существенные перемены в дизайне машины в сравнении с ее предшественницей могут включить в себя более рельефный капот, и совершенно новые задние фонари с круглым внутренним рисунком и сквозной полосой, объединяющей их между собой на крышке багажника c названием модели заглавными буквами.
Никаких подтвержденных подробностей о технической стороне этой модели пока нет. Ходят слухи, что она будет полноценным электромобилем, но не исключен вариант с появлением под капотом седана гибридной силовой установки e-Power.
Справить премьеру новый Nissan Skyline должен уже в следующем году.