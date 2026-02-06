Nissan Skyline следующего поколения возвращается на первых реалистичных изображениях

Компания Nissan работает над свежим поколением легендарной модели Skyline. Слухи об этом проекте ходят в последние несколько лет, но в какой-то момент начали говорить о том, что японцы решили отказаться от этой идеи.

Впрочем, если верить плану реструктуризации бизнеса, названному «Re: Nissan», спортивная 4-дверка все еще находится в повестке автопроизводителя.

Журнал «BestCarWeb» из Японии накануне опубликовал порцию новых рендеров Nissan Skyline следующего поколения, ожидая от машины глобального преображения.

Nissan Skyline нового поколения (рендер)

По мнению цифровых художников, автомобиль может примерить двухэтажную оптику с верхними узкими кластерами дневных ходовых огней и начинкой в виде светодиодных бумерангов, а также прямоугольными основными блоками света.

Решетку радиатора могут выполнить в двух уровнях, но основной поток воздуха к двигателю (если он понадобится) будет проходить через нижний воздухозаборник.

Nissan Skyline нового поколения (рендер)

Другие существенные перемены в дизайне машины в сравнении с ее предшественницей могут включить в себя более рельефный капот, и совершенно новые задние фонари с круглым внутренним рисунком и сквозной полосой, объединяющей их между собой на крышке багажника c названием модели заглавными буквами.

Никаких подтвержденных подробностей о технической стороне этой модели пока нет. Ходят слухи, что она будет полноценным электромобилем, но не исключен вариант с появлением под капотом седана гибридной силовой установки e-Power.

Справить премьеру новый Nissan Skyline должен уже в следующем году.