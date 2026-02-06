ДомойАвтоновости сегодняNissan Skyline следующего поколения возвращается на первых реалистичных изображениях

Nissan Skyline следующего поколения возвращается на первых реалистичных изображениях

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения

В интернет выложили свежие рендеры новой генерации популярного спортивного седана «Ниссан»

Снимок экрана 2026 02 06 в 09.17.18

Компания Nissan работает над свежим поколением легендарной модели Skyline. Слухи об этом проекте ходят в последние несколько лет, но в какой-то момент начали говорить о том, что японцы решили отказаться от этой идеи.

Впрочем, если верить плану реструктуризации бизнеса, названному «Re: Nissan», спортивная 4-дверка все еще находится в повестке автопроизводителя.

Журнал «BestCarWeb» из Японии накануне опубликовал порцию новых рендеров Nissan Skyline следующего поколения, ожидая от машины глобального преображения.

10 SKYLINE F 251010 SO 1
Nissan Skyline нового поколения (рендер)

По мнению цифровых художников, автомобиль может примерить двухэтажную оптику с верхними узкими кластерами дневных ходовых огней и начинкой в виде светодиодных бумерангов, а также прямоугольными основными блоками света. 

Решетку радиатора могут выполнить в двух уровнях, но основной поток воздуха к двигателю (если он понадобится) будет проходить через нижний воздухозаборник. 

Снимок экрана 2026 02 06 в 09.17.32
Nissan Skyline нового поколения (рендер)

Другие существенные перемены в дизайне машины в сравнении с ее предшественницей могут включить в себя более рельефный капот, и совершенно новые задние фонари с круглым внутренним рисунком и сквозной полосой, объединяющей их между собой на крышке багажника c названием модели заглавными буквами.

Никаких подтвержденных подробностей о технической стороне этой модели пока нет. Ходят слухи, что она будет полноценным электромобилем, но не исключен вариант с появлением под капотом седана гибридной силовой установки e-Power.

Справить премьеру новый Nissan Skyline должен уже в следующем году.  

Фото:BestCarWeb

Читайте также:

