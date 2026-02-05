ДомойАвтоновости сегодняСовершенно новый Toyota Hiace готовится сменить имидж и вид топлива

Совершенно новый Toyota Hiace готовится сменить имидж и вид топлива

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
toyota hiace concept 004 1

В конце прошлого года Toyota показала концептуальный минивэн Hiace, который, как ожидается, ляжет в основу серийной модели.

По свежим слухам, пришедшим из Японии, запуск товарного образца этого автомобиля уже не за горами, а саму машину ожидают кардинальные перемены в сравнении со всеми ее предшественниками.

toyota hiace concept 005 1
Toyota Hiace Concept

Ожидается, что следующий Hiace получит новый тип кузова, уникальную U-образную конструкцию ДХО в сочетании с глянцевой черной панелью, а также установленные снизу основные блоки фар.

Раздвижные двери и квадратная форма кузова окажутся более выраженными, а сзади расположатся вертикальные задние фонари.

toyota hiace concept 006 1
Toyota Hiace Concept

Благодаря тому, что двигатель больше не будет находиться под сиденьем водителя, уровень вибраций и шума, передаваемые с него, значительно сократятся, улучшив ездовой комфорт и упростив обслуживание.

Кроме того, машина окажется более вместительной, чем ее предшественники благодаря улучшенной компоновке сидений.

img gallery12 blfs1axo yf1zn 1
Интерьер Toyota Hiace Concept

Что касается силовых агрегатов, то здесь Hiace ждет самое важное изменение. Ожидается, что продавать реформенный минивэн-бестселлер Toyota в новом поколении будут как с гибридной системой на базе 2,5-литрового бензинового ДВС, так и в полностью электрической модификации.  

Презентовать серийную версию нового поколения Toyota Hiace планируют уже в 2027 году.

