Совершенно новый Toyota Hiace готовится сменить имидж и вид топлива

В конце прошлого года Toyota показала концептуальный минивэн Hiace, который, как ожидается, ляжет в основу серийной модели.

По свежим слухам, пришедшим из Японии, запуск товарного образца этого автомобиля уже не за горами, а саму машину ожидают кардинальные перемены в сравнении со всеми ее предшественниками.

Toyota Hiace Concept

Ожидается, что следующий Hiace получит новый тип кузова, уникальную U-образную конструкцию ДХО в сочетании с глянцевой черной панелью, а также установленные снизу основные блоки фар.

Раздвижные двери и квадратная форма кузова окажутся более выраженными, а сзади расположатся вертикальные задние фонари.

Toyota Hiace Concept

Благодаря тому, что двигатель больше не будет находиться под сиденьем водителя, уровень вибраций и шума, передаваемые с него, значительно сократятся, улучшив ездовой комфорт и упростив обслуживание.

Кроме того, машина окажется более вместительной, чем ее предшественники благодаря улучшенной компоновке сидений.

Интерьер Toyota Hiace Concept

Что касается силовых агрегатов, то здесь Hiace ждет самое важное изменение. Ожидается, что продавать реформенный минивэн-бестселлер Toyota в новом поколении будут как с гибридной системой на базе 2,5-литрового бензинового ДВС, так и в полностью электрической модификации.

Презентовать серийную версию нового поколения Toyota Hiace планируют уже в 2027 году.