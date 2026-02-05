Легендарный «рамник» Suzuki получил внедорожную версию «под ретро»

ДомойАвтоновости сегодняЛегендарный «рамник» Suzuki получил внедорожную версию «под ретро»

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения

Представлена особая модификация Jimny от тюнеров Beyond Japan

Японский тюнинг-бренд Beyond Japan, специализацией которого является переделка машин Suzuki Jimny, продемонстрировал свое очередное детище. Проект получил название Code26 и представляет собой 3-дверный «Джимни», который в своем дизайне сочетает сразу два стиля – японский и американский ретро-дизайн.

Изменения в рамках этого боди-кита подразумевает демонтаж с современного Jimny его стоковых бамперов и замена их на металлические противоударные балки и нижние защитные пластины. Это решение придает машине не только более брутальный внешний вид, но и улучшает ее внедорожные характеристики.

Suzuki Jimny в комплекте доработок от Beyond Japan

Дополнительно для «Джимни» в рамках этого комплекта положены особая решетка радиатора и указатели поворота, заимствованные у его родственника второго поколения, который родом из 90-х и отлично вписывается в эту концепцию.

Боковую часть автомобиля было решено украсить классической ретро-ливреей с цветами заката, которая была характерна для американских внедорожников прошлого. Дополнили образ машины «зубастые» шины Toyo Open Country R/T, не позволяющие ей забуксовать даже в самой вязкой грязи.

Suzuki Jimny в комплекте доработок от Beyond Japan

Что касается механических доработок, то несмотря на устрашающий вид получившейся машины их не оказалось от слова «совсем». Модернизированный «Джимни» сохранил существующую в Японии конфигурацию с 0,6-литровым бензиновым турбомотором, развивающим максимальную мощность до 64 лошадиных сил. 

Продажи комплекта для доработки Suzuki Jimny начнутся в Японии в ближайшие недели.

Фото:Beyond Japan

