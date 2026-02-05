ДомойАвтоновости сегодняПопулярный минивэн Toyota научились превращать автомобиль-мечты для приключений

Популярный минивэн Toyota научились превращать автомобиль-мечты для приключений

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения

Toyota Voxy получила комплект доработок Urbanature

Минивэн Toyota Voxy пользуется высоким спросом на японском авторынке на протяжении многих лет, но, как известно их владельцам, они не адаптированы для выезда на природу и предназначены исключительно для эксплуатации в городе.

Однако недавно местная форма CORDE by, входящая в состав Toyota Group, придумала как сделать из семейного городского минивэна приключенческий автомобиль, разработав для него комплект доработок под названием Urbanature. 

CORDE by – это малоизвестный тюнинг-бренд, которым владеет «Тойота». Он придает автомобилям компании индивидуальность за счет модернизации и ряда доработок. Серия Urbanature, которая вскоре станет доступна для минивэна Toyota Voxy, является одной из самых ярких работ компании. 

260204 30835 2 TqRCj 1
Фото: CORDE by

Минивэн, переживший модернизацию, создан на базе Voxy третьего поколения. Узнать такие машины в потоке можно будет по бамперам, отделанным матовым черным износостойким материалом, устойчивым к царапинам, 5-спицевым матовым черным внедорожным колесам и «грязевым» покрышкам Mudstar Radial A/T, улучшающим проходимость машины в сложных условиях бездорожья.

Изменениям подверглась не только внешность «Вокси», но и ее интерьер. Салон автомобиля отделали коричневой кожей.

В общей сложности CORDE by предлагает для популярного минивэна Toyota до семи вариантов цветовой палитры интерьера, включая черную, темно-коричневую, бордовую, серую, хаки и светло-коричневую.

Цена доработок для Toyota Voxy уже раскрыта. Переделать минивэн в приключенческий семейный автомобиль в Японии можно будет за 1 миллион 312 тысяч 500 иен или около 635 тысяч рублей по нынешнему курсу.

Фото:CORDE by

