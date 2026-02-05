Популярный минивэн Toyota научились превращать автомобиль-мечты для приключений

Минивэн Toyota Voxy пользуется высоким спросом на японском авторынке на протяжении многих лет, но, как известно их владельцам, они не адаптированы для выезда на природу и предназначены исключительно для эксплуатации в городе.

Однако недавно местная форма CORDE by, входящая в состав Toyota Group, придумала как сделать из семейного городского минивэна приключенческий автомобиль, разработав для него комплект доработок под названием Urbanature.

CORDE by – это малоизвестный тюнинг-бренд, которым владеет «Тойота». Он придает автомобилям компании индивидуальность за счет модернизации и ряда доработок. Серия Urbanature, которая вскоре станет доступна для минивэна Toyota Voxy, является одной из самых ярких работ компании.

Фото: CORDE by

Минивэн, переживший модернизацию, создан на базе Voxy третьего поколения. Узнать такие машины в потоке можно будет по бамперам, отделанным матовым черным износостойким материалом, устойчивым к царапинам, 5-спицевым матовым черным внедорожным колесам и «грязевым» покрышкам Mudstar Radial A/T, улучшающим проходимость машины в сложных условиях бездорожья.

Изменениям подверглась не только внешность «Вокси», но и ее интерьер. Салон автомобиля отделали коричневой кожей.

В общей сложности CORDE by предлагает для популярного минивэна Toyota до семи вариантов цветовой палитры интерьера, включая черную, темно-коричневую, бордовую, серую, хаки и светло-коричневую.

Цена доработок для Toyota Voxy уже раскрыта. Переделать минивэн в приключенческий семейный автомобиль в Японии можно будет за 1 миллион 312 тысяч 500 иен или около 635 тысяч рублей по нынешнему курсу.