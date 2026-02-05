ДомойАвтоновости сегодняЯпонский хэтчбек-бестселлер Honda Fit не узнают в новом поколении

Японский хэтчбек-бестселлер Honda Fit не узнают в новом поколении

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения

Раскрыты подробности о новой генерации компактной японской 5-дверки «Хонды»

Копия 1770193587 1024x608 1 1

Любимец среди покупателей компактных автомобилей – хэтчбек Honda Fit – готовится пережить крупную модернизацию. Актуальная, четвертая генерация этой модели в строю с 2020 года, но в скором будущем машине предстоит сделать шаг в пятое по счету поколение. 

Как сообщают инсайдеры, новый Fit дебютирует в 2027 году и сменит курс, переосмыслив рынок компакт-каров.

Главной темой для обсуждения новой генерации «Фит» является ее дизайн. Ожидается, что машина получит низкий и широкий кузов с подчеркнутыми горизонтальными линиями. Спереди автомобиль ждет появление «острых» фар, заимствованных у последних моделей Honda, более выразительной решетки радиатора, а также оспортивленного бампера.

1770193587 1024x608 1
Honda Fit 5 поколения для Японии (спекулятивный рендер)

Боковины приобретут пластиковые накладки на крыльях и порогах, а корма, скорее всего, преобразится за счет так называемой «парящей» крыши, новых фонарей и другой крышки багажника.

Размеры кузова должны увеличиться, как и колесная база, добавив дополнительное пространство для размещения задних пассажиров и их багажа. 

4241218a 001H 1
Концепт нового поколения гибридной системы Honda e:HEV

В основе автомобиля будет лежать следующее поколение гибридной системы e:HEV. Ожидается, что силовая установка заметно уменьшится в размерах, высвободив больше пространства в моторном отсеке.

Ее мощностные характеристики будут заметным шагом вперед в сравнении с предшественницей, а расход топлива окажется гораздо ниже, чем раньше. 

Японская пресса пишет, что Fit находится на финальной стадии испытаний. И если все пойдет так, как задумано, машина дебютирует в середине 2027 года.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Goo-net, Honda

Читайте также:

Последние новости:

В Россию предлагают привезти новый «народный» кроссовер дешевле...

Заряженный кроссовер из Испании Cupra Raval получит «злой»...

Популярный минивэн Toyota научились превращать автомобиль-мечты для приключений

Новый «король бездорожья» от Nissan появится в 2028...

Большой кроссовер на базе Duster стал идеальным такси

Идеальный автодом для охоты и рыбалки на базе...

Следующий Hyundai Avante соблазнит покупателей агрессивной кормой

Новый Nissan Juke с дизайном под киберпанк уже...

Раскрыт немецкий кроссовер класса люкс с лучшей топливной...

К запуску готовится революционный автомобиль, работающий на фотоэлектрической...

Популярный компакт-кроссовер Lexus «для дам» вот-вот обновится

Новый гигантский вседорожник BMW X9 показан на первых...

Батарейный кроссовер Mazda CX-5e показался в неожиданном виде

Новый хардкорный автодом на базе «КАМАЗ» с сауной,...

Следующее поколение «горячего» хэтчбека Suzuki раскрывается в деталях

В современных Nissan Qashqai свистят коробки передач: дилеры...

Новый новаторский кроссовер Hyundai хочет отобрать покупателей у...

Новый «европейский Largus Cross» готовится к премьере

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+