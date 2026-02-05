Японский хэтчбек-бестселлер Honda Fit не узнают в новом поколении

Любимец среди покупателей компактных автомобилей – хэтчбек Honda Fit – готовится пережить крупную модернизацию. Актуальная, четвертая генерация этой модели в строю с 2020 года, но в скором будущем машине предстоит сделать шаг в пятое по счету поколение.

Как сообщают инсайдеры, новый Fit дебютирует в 2027 году и сменит курс, переосмыслив рынок компакт-каров.

Главной темой для обсуждения новой генерации «Фит» является ее дизайн. Ожидается, что машина получит низкий и широкий кузов с подчеркнутыми горизонтальными линиями. Спереди автомобиль ждет появление «острых» фар, заимствованных у последних моделей Honda, более выразительной решетки радиатора, а также оспортивленного бампера.

Honda Fit 5 поколения для Японии (спекулятивный рендер)

Боковины приобретут пластиковые накладки на крыльях и порогах, а корма, скорее всего, преобразится за счет так называемой «парящей» крыши, новых фонарей и другой крышки багажника.

Размеры кузова должны увеличиться, как и колесная база, добавив дополнительное пространство для размещения задних пассажиров и их багажа.

Концепт нового поколения гибридной системы Honda e:HEV

В основе автомобиля будет лежать следующее поколение гибридной системы e:HEV. Ожидается, что силовая установка заметно уменьшится в размерах, высвободив больше пространства в моторном отсеке.

Ее мощностные характеристики будут заметным шагом вперед в сравнении с предшественницей, а расход топлива окажется гораздо ниже, чем раньше.

Японская пресса пишет, что Fit находится на финальной стадии испытаний. И если все пойдет так, как задумано, машина дебютирует в середине 2027 года.