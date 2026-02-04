Большой кроссовер на базе Duster стал идеальным такси

В 2024 году компания Dacia презентовала серийную версию кроссовера Bigster, ставшего старшим братом бестселлера Duster. В 2025-м этот вседорожник начал осваивать европейские рынки сбыта, а теперь, похоже, готовится отправиться на работу в местные таксомоторные компании.

Разработкой машины занималось немецкое ателье Intax, которое решило, что при длине в 4,6-метра, а также объеме багажника от 444 до 1937 литров и пяти местах в салоне из Bigster может получиться идеальное такси.

Как и все такси, созданные Intax, Bigster идет с полным комплектом для переоборудования, которое одобрено автопроизводителем Dacia. Оно полностью обратимо и позволяет вернуть машину в нормальный вид в случае ее последующей перепродажи.

Таксомоторные «Бигстеры» будут ездить по Европе в пленке цвета светло-слоновая кость, на их сиденья наденут чехлы из неперфорированной кожи, установят таксометр, а также систему аварийной сигнализации для такси.

Снаружи помимо нового цвета узнать Bigster-такси можно будет по специальной табличке на крыше. Включать ее можно будет через таксометр, но в комплектации Premium для активации лампы внутри появится специальный переключатель.

Европейским таксомоторным кампаниям превращение кроссоверов «Бигстер» в такси обойдется в 4 тысячи 800 евро (примерно 430 тысяч рублей). Сам кроссовер сейчас стоит в странах ЕС от 24 тысяч евро (около 2,2 миллионов рублей).