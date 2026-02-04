ДомойАвтоновости сегодняСледующий Hyundai Avante соблазнит покупателей агрессивной кормой

Следующий Hyundai Avante соблазнит покупателей агрессивной кормой

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения

В интернет выложили рендеры задней части популярного корейского седана от «Хендэ»

Hyundai Avante был представлен в актуальной генерации в уже далеком 2020 году. С тех пор эта 4-дверка, известная на ряде рынков (в том числе в России) под именем Elantra, успела пережить рестайлинг, а теперь ей светит плановый переход в восьмое по счету поколение.

Накануне корейская студия-дизайна «NYMammoth» выложила первые рендеры такого автомобиля, но показала его с нового ракурса – со стороны кормы.

Как видно по изображениям, в новой генерации Avante/Elantra ждет существенный редизайн задней части кузова, которая получит более агрессивное оформление в сравнении с предшественницей.

Hyundai Avante/Elantra нового поколения (рендер)

Машине будут положены вертикальные фонари по краям бампера, а также горизонтальная световая полоса, простирающаяся вдоль всей панели багажника. Дополнит образ машины «утиный» спойлер с черной глянцевой накладкой и имитация диффузора.

Ранее эти же дизайнеры публиковали рендеры «передка» следующего Avante/Elantra и, судя по ним, популярному корейскому седану достанется замысловатая раздельная головная оптика с бумерангообразными ДХО и многоугольными основными кластерами фар.

Hyundai Avante/Elantra нового поколения (рендер)

Часть бампера окажется выкрашена в черный цвет, визуально объединяющий его с узкой решеткой радиатора и воздухозаборником снизу.

Что касается боковин, то им, скорее всего, будут положены более плавные линии и потайные ручки дверей. 

Ожидается, что силовые агрегаты реформенного Avante/Elantra будут варьироваться от бензиновых до гибридных, сохраняя конфигурацию, в которой они представлены в нынешней модели. 

Дебютировать новое поколение корейского седана C-класса должно ориентировочно в середине этого года.

Фото:NYMammoth

