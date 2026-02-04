ДомойАвтоновости сегодняНовый Nissan Juke с дизайном под киберпанк уже на подходе

Новый Nissan Juke с дизайном под киберпанк уже на подходе

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения

Опубликованы рендеры третьей генерации самого экстравагантного кроссовера «Ниссан»

Компактный кроссовер Nissan Juke дебютировал в Японии в 2010 году, став одним из самых экстравагантных с точки зрения дизайна SUV в мире. Машина просуществовала на протяжении двух поколений, а теперь готовится перейти в третью генерацию, сулящую ей еще более революционные визуальные решения.

Цифровой дизайнер «Toki Design» из Японии подготовил свежие рендеры нового поколения Nissan Juke, взяв за основу его тизерные изображения образца весны прошлого года.

Концепт-кар Nissan Hyper Punk 2023

По мнению независимого художника, новый «Джук» будет опираться на концепт-кар Hyper Punk, представленный осенью 2023 года.

Машина отличится характерными шестиугольными фарами и фирменным световым элементом на кромке капота, а также обзаведется выпуклыми крыльями, выходящими за рамки общепринятых представлений.

Рендер нового поколения Nissan Juke

Сзади кроссовер пока не показали, но если взглянуть на шоу-кар Hyper Punk, то он использовал в оформлении своей кормы треугольные фары и высоко расположенный стоп-сигнал.

Никаких подтвержденных подробностей на тему того, чего ждать от технической части нового Juke, пока нет. Единственное, что можно сказать точно, машина окажется чистым электромобилем.

Презентовать третью генерацию «Джука», по слухам, хотят в течение 2026 года. Основным рынком сбыта для него станет Европа. 

Фото:Toki Design/Kuruma-News

