Раскрыт немецкий кроссовер класса люкс с лучшей топливной экономичностью

Роскошь и экономичность часто являются оксюмороном. Никто не ждет, что предмет дороговизны будет позволять сохранять денежные средства. Но это не касается одного премиального кроссовера, который делает компания Mercedes.

Если взглянуть на паспортные характеристики всех немецких люксовых кроссоверов (за исключением подключаемых гибридных версий), а затем выбрать среди них лучшую модель с самой высокой топливной экономичностью, то безоговорочным лидером окажется Mercedes-Benz GLA 250 2026 года.

Согласно расчетам автопроизводителя, средний расход этого немецкого премиального кроссовера в смешанном цикле составляет 8,1-литра бензина на 100 км. В городе GLA потребляет 9-литров на 100 км, а на трассе всего 6,9-литров на 100 км.

Для сравнения, ближайшими конкурентами этой модели Mercedes с точки зрения расхода топлива являются Audi Q3 и BMW X1 (оба 2026 модельного года). Они уступают своему визави из Штутгарта, но в отличие от него продаются только в полноприводной модификации, что делает их немного более прожорливыми.

Такая высокая топливная эффективность Mercedes-Benz GLA обеспечивается его 2-литровым турбированным 4-цилиндровым двигателем, развивающим 221 лошадиную силу. Мотор агрегатируется 8-скоростным роботом с двумя сцеплениями (DCT), разгоняя кроссовер с места до 100 километров в час всего за 6,8-секунды.

Сейчас «Мерседес» активно работает над новым поколением GLA, которое, как ожидается, будет представлено в первой половине этого года.