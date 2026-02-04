ДомойАвтоновости сегодняРаскрыт немецкий кроссовер класса люкс с лучшей топливной экономичностью

Раскрыт немецкий кроссовер класса люкс с лучшей топливной экономичностью

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения

«Паркетником» из Германии премиум-класса с минимальным расходом топлива оказался Mercedes GLA

2026 GLA SUV GAL 012 C FE DR

Роскошь и экономичность часто являются оксюмороном. Никто не ждет, что предмет дороговизны будет позволять сохранять денежные средства. Но это не касается одного премиального кроссовера, который делает компания Mercedes.

Если взглянуть на паспортные характеристики всех немецких люксовых кроссоверов (за исключением подключаемых гибридных версий), а затем выбрать среди них лучшую модель с самой высокой топливной экономичностью, то безоговорочным лидером окажется Mercedes-Benz GLA 250 2026 года.

404302 2026 mercedes benz gla 1

Согласно расчетам автопроизводителя, средний расход этого немецкого премиального кроссовера в смешанном цикле составляет 8,1-литра бензина на 100 км. В городе GLA потребляет 9-литров на 100 км, а на трассе всего 6,9-литров на 100 км.

Для сравнения, ближайшими конкурентами этой модели Mercedes с точки зрения расхода топлива являются Audi Q3 и BMW X1 (оба 2026 модельного года). Они уступают своему визави из Штутгарта, но в отличие от него продаются только в полноприводной модификации, что делает их немного более прожорливыми. 

uoiyjth

Такая высокая топливная эффективность Mercedes-Benz GLA обеспечивается его 2-литровым турбированным 4-цилиндровым двигателем, развивающим 221 лошадиную силу. Мотор агрегатируется 8-скоростным роботом с двумя сцеплениями (DCT), разгоняя кроссовер с места до 100 километров в час всего за 6,8-секунды. 

Сейчас «Мерседес» активно работает над новым поколением GLA, которое, как ожидается, будет представлено в первой половине этого года. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Mercedes-Benz

Читайте также:

Последние новости:

Новый Nissan Juke с дизайном под киберпанк уже...

К запуску готовится революционный автомобиль, работающий на фотоэлектрической...

Популярный компакт-кроссовер Lexus «для дам» вот-вот обновится

Новый гигантский вседорожник BMW X9 показан на первых...

Батарейный кроссовер Mazda CX-5e показался в неожиданном виде

Новый хардкорный автодом на базе «КАМАЗ» с сауной,...

Следующее поколение «горячего» хэтчбека Suzuki раскрывается в деталях

В современных Nissan Qashqai свистят коробки передач: дилеры...

Новый новаторский кроссовер Hyundai хочет отобрать покупателей у...

Новый «европейский Largus Cross» готовится к премьере

Consumer Reports назвал худшие шины по уровню удовлетворенности...

58% владельцев доказывают, что один стереотип о кроссоверах...

Новый Toyota Roomy и его родной брат от...

В Россию начали ввозить хэтчбек, от которого без...

Logan, Sandero, Duster: раскрыты наименее надежные автомобили для...

Новый Audi A2 начинает обретать форму

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+