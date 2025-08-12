Новый кроссовер Mercedes-Benz GLA впервые показался без маскировки

ДомойАвтоновости сегодняНовый кроссовер Mercedes-Benz GLA впервые показался без маскировки

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
Копия 1200 L futur mercedes gla 2026 il bouleversera son panel de motorisations dfaut de rvolutionner sa silhouette 1

Компания Mercedes-Benz включила в свою модельную линейку кроссовер GLA еще в 2013 году. Спустя шесть лет машина перебралась в новое поколение, а весной 2023-го была обновлена.

Перевернуть эту страницу в ближайшие годы предстоит новому поколению GLA, которое вряд ли существенно поменяется внешне, но зато переживет кардинальную трансформацию технически.

Портал «Auto-Moto» воспользовался шпионскими снимками прототипов новых Mercedes-Benz GLA и подготовил первые рендерные изображения этой модели, предположив, что силуэт автомобиля останется прежним. Однако в остальные детали его экстерьере будут внесены значительные изменения.

1200 L futur mercedes gla 2026 il bouleversera son panel de motorisations dfaut de rvolutionner sa silhouette
Спекулятивный рендер нового Mercedes-Benz GLA

Самым главным визуальным новшеством свежего GLA должна стать новая оптика с интегрированными в нее трехлучевыми звездами, а также имитация решетки радиатора с большим логотипом компании посередине. 

Кроме того, машине достанется менее броский передний бампер, обвес над колесными арками из неокрашенного пластика, состыкованный с накладками на порогах, а также утопленные в кузов дверные ручки.

Ожидается, что штутгартский кроссовер помимо мягко-гибридных силовых установок получит полностью электрическую модификацию с высоким уровнем дальнобойности.

Машине обещают аккумуляторы двух вариантов емкости: 58 кВт/ч (литий-железо-фосфатная батарея) и 85 кВт/ч (никель-марганцево-кобальтовый). Самый емкий вариант обеспечит электрическому SUV запас хода до 700 километров. 

Мощность электродвигателя составит в моноприводной версии 272 лошадиные силы, а в полноприводной 381 л.с.

mercedes eqa successor spy photo
Тестовый прототип нового Mercedes-Benz GLA

Версии с ДВС будут опираться на 1,5-литровую мягко-гибридную систему мощностью 136, 163 и 190 лошадиных сил в зависимости от выбранной комплектации. 

Презентация нового Mercedes-Benz GLA может состояться в первой половине 2026 года, а в продажу машина поступит спустя примерно полгода.

От автомобиля ждут цены в Европе около 46-47 тысяч евро (4,2 – 4,3-миллиона рублей) в бензино-электрической модификации и 50 тысяч евро (4,6-миллиона рублей) в полностью «батарейном» исполнении.

Фото:Auto-Moto, соцсети

