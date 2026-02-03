В современных Nissan Qashqai свистят коробки передач: дилеры маскируют проблему

ДомойАвтоновости сегодняВ современных Nissan Qashqai свистят коробки передач: дилеры маскируют проблему

Текст: Алиса Шашкова
Обладатели европейских Qashqai жалуются на назойливый шум на скорости свыше 120 км/ч. Оказалось он связан с трансмиссией

Многие владельцы современных кроссоверов Nissan Qashqai хорошо знакомы с проблемой, связанной со свистящим звуком, который исходит из моторного отсека, когда спидометр машины демонстрирует скорость свыше 120 километров в час.

Водитель отпускает газ и может замечать, что автомобиль как будто свистит. Но дело далеко не в ветре и не в аэродинамических шумах.

Испанская автомастерская взяла один из экземпляров Nissan Qashqai 2021 года выпуска, оснащенный 1,3-литровым бензиновым мотором и механической коробкой передач, и подвергла его полной разборке. 

По словам владельца автомобиля, машина работает исправно: нормально разгоняется и не проявляет никаких видимых механических проблем, но при отпускании педали акселератора в момент замедления начинает издавать звук, похожий на свист, который многие описывают как шум турбины или потока воздуха.

Звук незаметен под нагрузкой и проявляется только тогда, когда машина движется с постоянной скоростью и водитель перестает разгоняться, из-за чего многие владельцы считают, что это какая-то незначительная проблема, но, как оказалось, это неисправность механической трансмиссии.

Утверждается, что устранение этого дефекта сейчас решается европейскими дилерами не заменой или внутренним ремонтом коробки передач, а установкой динамического демпфера, размещенного на опоре трансмиссии для поглощения вибраций. На практике это не устраняет источник шума, а лишь ослабляет его, жалуются многие владельцы. 

Проблема не является серьезной неисправностью или поломкой, которая ставит под угрозу непосредственную безопасность или долговечность машины, но влияет на акустический комфорт, говорится в отчете независимой автомастерской из Испании.

