Новый новаторский кроссовер Hyundai хочет отобрать покупателей у Kia Seltos 2

Компактные кроссоверы остаются одним из самых популярных видов автомобилей во всем мире, поэтому немудрено, что крупные автопроизводители пытаются расширить количество своих моделей в этом сегменте до максимального.

Не исключение здесь и Hyundai, в модельной гамме которого много лет присутствует модель Kona. Она заметно уступает по продажам конкуренту-родственнику в лице Kia Seltos и вскоре может подвергнуться кардинальному пересмотру.

Как можно судить по первым рендерам нового поколения «Коны», опубликованным студией «NYMammmoth», машина обещает полностью преобразиться внешне, получив увеличенные габариты и совсем другой дизайн, выполненный с оглядкой на концепцию «Искусство стали».

Рендер нового поколения Hyundai Kona

«Паркетник» может приобрести брутальные черты кузова, которые заменят лаконичные сглаженные линии, а также удивить наличием параметрических пиксельных дневных ходовых огней, работающих в связке с квадратными фарами, напоминающими оптику нового водородного SUV Nexo.

Информации о технической части новой Kona сейчас немного. Вероятно, машина будет отличаться изменениями, аналогичными тем, что были внесены в недавно представленный Kia Seltos второго поколения.

В качестве базового силового агрегата, скорее всего, выступит 1,6-литровый бензиновый турбомотор, а в более дорогих модификациях предложат гибридный вариант на базе этого же ДВС.

Концепция мультимедийной системы Pleos Connect

Новая модель Hyundai должна получить также мультимедийную систему Pleos Connect, которая заставит дизайнеров полностью пересмотреть компоновку салона машины.

Справить премьеру новая генерация Kona может в начале 2027 года. Цена машины неизбежно вырастет в сравнении с текущей моделью.