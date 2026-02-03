Новый «европейский Largus Cross» готовится к премьере

В 2023 году в автомобильной прессе начали ходить слухи о том, что румынский суббренд Renault (компания Dacia), готовит нового представителя сегмента кросс-универсалов, который в России известен по модели Largus Cross. Машина якобы должна появиться в продаже в 2026 году и получить название C-Neo (кодовое наименование K1320), составив конкуренцию Skoda Octavia Combi.

В конце 2025 года эту информацию косвенно подтвердили выехавшие на первые испытания прототипы C-Neo в камуфляже. Французский портал «L’argus» накануне выяснил об этом проекте свежие подробности, а также показал, как новый кросс-универсал Dacia будет выглядеть без маскировки.

По информации европейских журналистов, публичная премьера нового C-Neo состоится на Парижском автосалоне, который пройдет в октябре этого года. Машина получит уникальный дизайн, находящийся где-то посередине между традиционным универсалом и кроссовером.

Многие технологические компоненты будут заимствованы у «паркетника» Dacia Bigster, построенного на той же платформе, что и бестселлер Duster (CMF-B).

Новый кросс-универсал Dacia C-Neo (спекулятивный рендер)

Длина кросс-универсала может составить порядка 4,6-метра, что сделает машину конкурентом Peugeot 308 SW, Toyota Corolla Touring Sports, Volkswagen Golf SW и Skoda Octavia Combi.

Спереди новинка Dacia удивит наличием капотом с широкими линиями, плавно переходящими в черную решетку радиатора, украшенную небольшими квадратами. Фары получат узкую форму и новую световую подпись, а бампер приобретет большой воздухозаборник в нижней части.

За счет увеличенного клиренса, расширенных колесных арок и черных пластиковых накладок на боковинах, силуэт машины будет частично напоминать российский Lada Largus Cross.

Ожидается, что силовые агрегаты C-Neo позаимствует у Dacia Bigster. Тот кроссовер, напомним, продается в четырех версиях, три из которых используют 1,2-литровый 3-цилиндровый бензиновый мотор Renault Group.

В гамму двигателей кросс-универсала также может войти новая 1,8-литровая гибридная силовая установка мощностью до 155 лошадиных сил. Привод будет только передним.

Выпуск нового универсала Dacia наладят на мощностях завода компании в Миовени (Румыния) летом 2026 года, а продажи машины начнутся ориентировочно в четвертом квартале.