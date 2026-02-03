58% владельцев доказывают, что один стереотип о кроссоверах Subaru абсолютно верен

О кроссоверах Subaru бытует много стереотипов. К примеру, что их система полного привода способна преодолевать любые препятствия, а также что их владельцы крайне нестандартно мыслящие люди. Но как минимум один стереотип является 100-процентной правдой. И это очень хорошо как для человека, так и для его питомцев.

Считается, что кроссоверы Subaru отлично подходят для того, чтобы возить в них собак. И владельцы таких машин доказывают, что это чистая правда.

Согласно результатам свежего опроса, 58% обладателей «паркетников» компании «Субару» путешествуют со своими питомцами. Около 30% из них ездит на машине с собаками, 4% – с рыбами, еще 3% рассказали, что иногда перевозят в своих автомобилях кур, а еще 2% различные виды птиц, в том числе попугаев.

Справедливости ради, сама Subaru делает все, чтобы ее машины ассоциировали с философией Pet-friendly (комфортное пребывание в автомобиле питомцев).

Чего только стоит маркетинговая кампания под лозунгом «Проверено собаками. Одобрено собаками», а также рекламные ролики с ездящими за рулем «Субару» золотистыми ретриверами.

Кроме того, в версиях кроссоверов Wilderness на боковой стороне багажного отделения Subaru выгравировывает схему размещения собак.

На ней изображены контуры четвероногих, чтобы показать сколько конкретно места предусмотрено внутри для питомцев, чтобы им было комфортно и безопасно.