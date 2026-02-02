ДомойАвтоновости сегодняНовый Audi A2 начинает обретать форму

Новый Audi A2 начинает обретать форму

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения

Как будет выглядеть новый маленький хэтчбек «Ауди», если ему дадут «зеленый свет»

Audi A2 e tron preview.Can this live up to the name of A2😢audia2 audiq2 audi audia1 3

В прошлом году Audi вывела на испытания закамуфлированный прототип некоего хэтчбека, который, по слухам, получит имя A2. Такие 5-дверки уже продавались в начале 2000-х и выделялись своей необычной конструкцией кузова, выполненного из алюминия, а также продвинутыми для тех времен аэродинамическими характеристиками.

Несмотря на инновационные решения, реализованные в этом проекте, A2 «на зашел» покупателям. Продажи машины оставались на низком уровне и в итоге ингольштадтцы решили снять этот автомобиль с конвейера уже в 2005 году. 

Как мог бы выглядеть новый Audi A2, если ему действительно дадут «зеленый свет», пофантазировал цифровой художник из студии «Sugar Design». Автор изображений подготовил серию рендеров такой машины, показав ее без камуфляжа.

Ожидается, что новый хэтчбек «Ауди», который испытывается сейчас в маскировке на дорогах Европы, будет полностью электрическим.

Audi A2 e tron preview.Can this live up to the name of A2😢audia2 audiq2 audi audia1 1 1
Новый Audi A2 (рендер)

Машина обещает получить многоуровневые фары, где роль светодиодных ДХО будет отведена узким верхним кластерам, а основной свет на дорогу будет «литься» с прямоугольных блоков ниже. Традиционной решетки радиатора у 5-дверки не окажется – ее место займет заглушка с имитацией очертания «гриля».

Передний бампер должен получить черные внутренние полости, а корма обзавестись сквозным блоком светодиодных фонарей. 

Audi A2 e tron preview.Can this live up to the name of A2😢audia2 audiq2 audi audia1 2 1
Новый Audi A2 (рендер)

По слухам, машина будет построена на продвинутой «батарейной» платформе MEB+. В качестве движущей силы для нее могут задействовать электромотор спереди, выдающий от 220 до 230 лошадиных сил. За счет компактной батареи запас хода автомобиля может составить примерно 450 километров. 

Премьера возрожденного Audi A2 должна состояться в следующем году.

Фото:Sugar Design

