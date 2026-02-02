ДомойАвтоновости сегодняНовый кроссовер BMW iX3 M может удивить мощностью в 1000 л.с.

Новый кроссовер BMW iX3 M может удивить мощностью в 1000 л.с.

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения

Раскрыты подробности о готовящемся к дебюту «заряженном» батарейном SUV «БМВ»

Копия 1200 L futur bmw ix3 m 2027 le plus dmoniaque des suv de munich franchira la barre des 1000 ch 1

Компания BMW переходит на электрические кроссоверы. И М-модели здесь не исключение. В их основу также ляжет концепция Neue Klasse, которая откроет путь к высоким уровням мощности и технологической сложности, ранее немыслимым для SUV этого класса. 

Первые предварительные сведения, косвенно поступающие относительно характеристик проекта нового заряженного компактного кроссовера, говорят о том, что будущая электрическая модель M3 послужит испытательным полигоном для многих решений, предназначенных для BMW iX3 M.

В первую очередь речь идет об электрической 800-вольтовой архитектуре, которая позволит заряжать батарею емкостью 108,7 кВт/ч от 10 до 80% всего за 21 минуту. 

1200 L futur bmw ix3 m 2027 le plus dmoniaque des suv de munich franchira la barre des 1000 ch
Рендер нового кроссовера BMW iX3 M

Что касается характеристик производительности, то новый iX3 M может достигнуть мощности в 1000 лошадиных сил. 

По слухам, секрет такой взрывной отдачи будет крыться в конфигурации, в которой на каждое колесо придется собственный электромотор.

В итоге на каждой из осей расположится сразу по 2 блока, установленных параллельно. Такое решение позволит чрезвычайно точно контролировать крутящий момент, улучшая сцепление с дорогой и маневренность, особенно при прохождении поворотов. 

Ожидается, что в арсенал BMW iX3 M войдет система имитации рева двигателя. Ее вдохновителем станут корейские модели, уже использующие такую технологию (Hyundai Ioniq 5 и Kia EV6 GT). Звук будет разработан композитором Хансом Циммером. 

01 11 800x427 1
Интерьер BMW Neue Klasse

Премьера машины намечена на 2028-й год. Ожидается, что ее цена превысит 120 тысяч евро (10 миллионов 800 тысяч рублей). 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Auto-Moto, BMW

Читайте также:

Последние новости:

В Россию начали ввозить хэтчбек, от которого без...

Logan, Sandero, Duster: раскрыты наименее надежные автомобили для...

Новый Audi A2 начинает обретать форму

Редчайший Renault 5 с пробегом 12 км забыли...

Раскрыт японский автомобильный бренд, который не нравится своим...

Какой могла быть Lada Niva New Generation, но...

Флагманский седан Genesis G90 показался в обновленном виде

Альтернативный Toyota Land Cruiser, который мало кто ждет,...

Корейский SUV-хит Hyundai Creta не узнают в третьем...

Toyota Harrier нового поколения станет агрессивнее, технологичнее и...

Audi выкатила на тесты свой новый исполинский кроссовер...

Рестайлинг Duster: как поменяется один популярнейших кроссоверов в...

Toyota возродит классический внедорожник в противовес Suzuki Jimny

В Таиланде научились переделывать старые Toyota Fortuner в...

Американцы без ума от нового Toyota RAV4: дилеры...

Пятидверный «рамник» Suzuki, возвращающийся на родину, доработали под...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+