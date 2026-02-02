Новый кроссовер BMW iX3 M может удивить мощностью в 1000 л.с.

Компания BMW переходит на электрические кроссоверы. И М-модели здесь не исключение. В их основу также ляжет концепция Neue Klasse, которая откроет путь к высоким уровням мощности и технологической сложности, ранее немыслимым для SUV этого класса.

Первые предварительные сведения, косвенно поступающие относительно характеристик проекта нового заряженного компактного кроссовера, говорят о том, что будущая электрическая модель M3 послужит испытательным полигоном для многих решений, предназначенных для BMW iX3 M.

В первую очередь речь идет об электрической 800-вольтовой архитектуре, которая позволит заряжать батарею емкостью 108,7 кВт/ч от 10 до 80% всего за 21 минуту.

Рендер нового кроссовера BMW iX3 M

Что касается характеристик производительности, то новый iX3 M может достигнуть мощности в 1000 лошадиных сил.

По слухам, секрет такой взрывной отдачи будет крыться в конфигурации, в которой на каждое колесо придется собственный электромотор.

В итоге на каждой из осей расположится сразу по 2 блока, установленных параллельно. Такое решение позволит чрезвычайно точно контролировать крутящий момент, улучшая сцепление с дорогой и маневренность, особенно при прохождении поворотов.

Ожидается, что в арсенал BMW iX3 M войдет система имитации рева двигателя. Ее вдохновителем станут корейские модели, уже использующие такую технологию (Hyundai Ioniq 5 и Kia EV6 GT). Звук будет разработан композитором Хансом Циммером.

Интерьер BMW Neue Klasse

Премьера машины намечена на 2028-й год. Ожидается, что ее цена превысит 120 тысяч евро (10 миллионов 800 тысяч рублей).