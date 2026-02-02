Раскрыт японский автомобильный бренд, который не нравится своим владельцам

Отношение владельцев к автомобилям, пожалуй, главное, что является драйвером продаж. Иногда внешний вид машины, ее технические характеристики, оснащение и даже цена не имеют основного значения. И вот доказательство этого тезиса.

Недавнее исследование Consumer Reports по уровню удовлетворенности покупателей ставит на вершину рейтинга среди японских брендов Toyota, Subaru и Lexus, владельцы которых хотят покупать их снова и снова. Но если взглянуть на последние места, то там неожиданно для многих расположился Nissan.

Компания заняла 23-е место из 26 возможных, провалившись в этом ТОП-е. Для сравнения, Subaru стала в этом рейтинге третьей, Lexus седьмым, Toyota восьмой, Honda девятой, Acura девятнадцатой, а Mazda двадцать второй.

Mitsubishi и Infiniti не вошли в итоговый чарт удовлетворенности владельцев из-за недостаточного количества респондентов. Единственными автомобильными брендами, которые уступили Nissan, стали Audi, Volkswagen и Jeep.

В опросе CR 53 процента владельцев «Ниссан» заявили, что останутся верны своему бренду для будущей покупки, в то время как 47% остальных больше не готовы связывать свою жизнь с машинами этой японской марки.

Одной из причин, по которым Nissan провалился в рейтинге удовлетворенности владельцев, эксперты называют мнение о низкой надежности машин этой марки из-за проблем с вариатором CVT.

В начале 2000-х годов такие трансмиссии заслужили репутацию крайне ломучих. Несмотря на то, что компания со временем улучшила эти коробки передач с точки зрения выносливости, многие владельцы «Ниссанов» продолжают считать, что они ненадежны.