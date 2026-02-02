Какой могла быть Lada Niva New Generation, но не будет

Как известно «АвтоВАЗ» и Renault были партнерами на протяжении долгого периода времени, в рамках которого компании готовили немало общих проектов. Одним из них должен был стать новый внедорожник, который оказался бы сменщиком легендарной модели Lada Niva.

Как мог бы выглядеть такой автомобиль, если бы история распорядилась иначе, показал дизайнер YouTube-канала «REC Anything».

Считалось, что Lada Niva NG (New Generation) станет клоном кроссовера Renault Duster 3 поколения, а значит будет повторять своего родственника по платформе CMF-B в ряде визуальных деталей.

Спеклятивный рендер Lada Niva NG

Автомобили могли получить одинаковые боковины, но оформление «передка» и кормы российского вседорожника должны были оказаться собственными с круглыми фарами и необычными указателями поворота сверху, а также широкой решеткой радиатора с замысловатым рисунком, уникальными бамперами и задними фонарями.

Спекулятивный рендер Lada Niva NG

Учитывая, что машина проектировалась на базе «Дастера», у этого европейского кроссовера российская модель должна была унаследовать и двигатели, а также полноприводную тягу с возможностью распределения крутящего момента 50 на 50 низкой скорости.

Автомобиль мог получить большие задние сиденья и багажник емкостью до 500 литров, что сделало бы его одним из самых практичных вариантов SUV на сегодняшнем рынке.

Но, как известно, история распорядилась иначе. В 2022 году Renault ушла из России, а продолжать на тот момент еще сильно сырой проект Lada Niva NG собственными силами «АвтоВАЗ» уже попросту не мог, переключившись на создание собственной SUV-модели Lada Azimut.