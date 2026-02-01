ДомойАвтоновости сегодняКорейский SUV-хит Hyundai Creta не узнают в третьем поколении

Корейский SUV-хит Hyundai Creta не узнают в третьем поколении

Текст: Алексей Шмидт
В интернет выложили рендеры новой генерации кроссовера-бестселлера «Хендэ»

2027 Hyundai Creta Hybrid Next Gen SX3 What it could look like SRK DesignsWatch https

Кроссовер Hyundai Creta второго поколения сейчас продается с разных видом в зависимости от страны сбыта, но это обстоятельство будет устранено в третьей по счету генерации этой модели, готовящейся к премьере.

На днях независимая студия дизайна «SRK Designs» подготовила изображения реформенной «Креты». И если верить им, то машину ждут радикальные изменения в экстерьере, навеянные недавно представленным концепт-каром Hyundai Crater. 

2027 Hyundai Creta Hybrid Next Gen SX3 What it could look like SRK DesignsWatch https 2
Hyundai Creta 3 поколения (спекулятивный рендер)

У шоу-кара, дебютировавшего на автосалоне в Лос-Анджелесе 2025 года, новая Creta может унаследовать светодиодные дневные ходовые огни, выполненные в виде двух тонких горизонтальных линий с набором пикселей. 

2027 Hyundai Creta Hybrid Next Gen SX3 What it could look like SRK DesignsWatch https 1
Hyundai Creta 3 поколения (спекулятивный рендер)

Основные кластеры фар разместятся ниже в модернизированном и брутальном бампере, а решетка радиатора приобретет многоуровневую конструкцию.

2027 Hyundai Creta Hybrid Next Gen SX3 What it could look like SRK DesignsWatch https 3
Hyundai Creta 3 поколения (спекулятивный рендер)

Пластиковый обвес на крыльях должен стать значительно шире, чем раньше, и будет соединяться между собой через двери, а корма получит схожую с «передком» графику фонарей и два крупных патрубка выхлопа.

Новую «Крету» собираются построить на платформе K3 Hyundai Group, которая стала основой для «второго» Kia Seltos.

У своего родственника машина унаследует не только «тележку», но и набор двигателей, в том числе его будущий подключаемый бензиново-электрический агрегат, который дебютирует в «Селтосе» ориентировочно через год. 

Справить премьеру третья генерация Hyundai Creta может уже в 2027 году.

Фото:SRK Designs

