ДомойАвтоновости сегодняToyota Harrier нового поколения станет агрессивнее, технологичнее и мощнее

Toyota Harrier нового поколения станет агрессивнее, технологичнее и мощнее

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения

Готовится следующая генерация кроссовера старшего брата RAV4

260201 30799 95 UFnEj 1

С выходом в продажу нового поколения кроссовера Toyota RAV4, аналогичную модернизацию должен вскоре пережить и его более «богатый» родственник Harrier.

Японские СМИ сообщают, что новая генерация этой модели дебютирует в 2027 году, получив новый язык дизайна и высокотехнологичное оснащение.

Если верить свежим спекулятивным рендерам, в следующем поколении Toyota Harrier обзаведется дизайном, роднящим его с семейством моделей Crown.

4 1
Toyota Harrier нового поколения (спекулятивный рендер)

Машина приобретет агрессивное оформление передней части кузова с узкими светодиодными ДХО и отдельными блоками фар ниже, решеткой радиатора с сотовым рисунком, выкрашенная в цвет кузова. 

Форм-фактор незначительно изменится благодаря более покатой линии крыши и обилию резких граней.

2026 Toyota RAV4 Core 6
Интерьер актуального Toyota RAV4

Интерьер нового Harrier, по слухам, будет повторять дизайн RAV4 шестого поколения с 12,3-дюймовым цифровым дисплеем комбинации приборов и 12,9-дюймовым тачскрином мультимедийной системы, поддерживающей новую «операционку» Arene OS. А материалы отделки внутри станут более качественными и премиальными.

В подкапотном пространстве кроссовера должен расположиться полуторалитровый турбированный бензиновый мотор, который будет развивать мощность 180 лошадиных сил.

Одновременно для машины предложат гибридную силовую установку на базе того же ДВС, выдающую 230 «сил», а также подключаемый бензиново-электрический агрегат (PHEV) на 315 лошадей.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Creative Trend, Toyota

Читайте также:

Последние новости:

Корейский SUV-хит Hyundai Creta не узнают в третьем...

Audi выкатила на тесты свой новый исполинский кроссовер...

Рестайлинг Duster: как поменяется один популярнейших кроссоверов в...

Toyota возродит классический внедорожник в противовес Suzuki Jimny

В Таиланде научились переделывать старые Toyota Fortuner в...

Американцы без ума от нового Toyota RAV4: дилеры...

Пятидверный «рамник» Suzuki, возвращающийся на родину, доработали под...

Льготный утильсбор: самый дешевый кроссовер Lexus теперь продается...

Флагманский минивэн Lexus получил версию для молодежи

Маленький, юркий и динамичный хэтчбек Suzuki появится уже...

Новый вездеход Renault обещает сохранить экстремальность концепта

Долгожданный новый Audi Q7 удивит агрессией и напором:...

Сменщик малыша Kia Picanto, который будет работать только...

Растянутый рамный внедорожник Suzuki превратился в неузнаваемый кемпер

5-дверный Suzuki Jimny Nomade за 1,4 млн рублей,...

Минивэн Nissan стал комфортабельной комнатой на колесах с...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+