Toyota Harrier нового поколения станет агрессивнее, технологичнее и мощнее

С выходом в продажу нового поколения кроссовера Toyota RAV4, аналогичную модернизацию должен вскоре пережить и его более «богатый» родственник Harrier.

Японские СМИ сообщают, что новая генерация этой модели дебютирует в 2027 году, получив новый язык дизайна и высокотехнологичное оснащение.

Если верить свежим спекулятивным рендерам, в следующем поколении Toyota Harrier обзаведется дизайном, роднящим его с семейством моделей Crown.

Toyota Harrier нового поколения (спекулятивный рендер)

Машина приобретет агрессивное оформление передней части кузова с узкими светодиодными ДХО и отдельными блоками фар ниже, решеткой радиатора с сотовым рисунком, выкрашенная в цвет кузова.

Форм-фактор незначительно изменится благодаря более покатой линии крыши и обилию резких граней.

Интерьер актуального Toyota RAV4

Интерьер нового Harrier, по слухам, будет повторять дизайн RAV4 шестого поколения с 12,3-дюймовым цифровым дисплеем комбинации приборов и 12,9-дюймовым тачскрином мультимедийной системы, поддерживающей новую «операционку» Arene OS. А материалы отделки внутри станут более качественными и премиальными.

В подкапотном пространстве кроссовера должен расположиться полуторалитровый турбированный бензиновый мотор, который будет развивать мощность 180 лошадиных сил.

Одновременно для машины предложат гибридную силовую установку на базе того же ДВС, выдающую 230 «сил», а также подключаемый бензиново-электрический агрегат (PHEV) на 315 лошадей.