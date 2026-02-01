ДомойАвтоновости сегодняAudi выкатила на тесты свой новый исполинский кроссовер Q9

Audi выкатила на тесты свой новый исполинский кроссовер Q9

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения

Стартовали дорожные испытания самого крупного и дорогого SUV компании «Ауди»

Снимок экрана 2026 02 01 в 18.08.47

На данный момент самым большим представителем SUV-линейки ингольштадтского автопроизводителя является кроссовер Q7, который опережает по габаритам даже флагманскую модель Q8 (с длиной 5,1 против 5-метра соответственно).

В последние годы все чаще ходили слухи о планах немецкой компании выпустить еще более крупный кроссовер для конкуренции с Mercedes-Benz GLS и BMW X7. Эта информация подтвердилась накануне, когда Audi вывела на дорожные испытания прототипы нового вседорожника, который, по слухам, получит имя Q9.

Снимок экрана 2026 02 01 в 18.08.56

Судя по сделанным снимкам очевидцами таких тестов, самый крупный и, вероятно, самый дорогой представитель модельной линейки компании приобретет большую радиаторную решетку, многоуровневую оптику с узкими полосами ДХО и отдельными крупными кластерами фар ниже в бампере. 

Дверных ручек в классическом понимании у нового Audi Q9 не будет, причем даже потайных. Вместо них машине достанутся электронные курки на подоконной линии. Это решение ранее было опробовано в модели Ford Mustang Mach-E и сейчас его собираются активно внедрять в обиход практически все премиальные автомобильные бренды.

Снимок экрана 2026 02 01 в 18.08.31

Что касается кормы, то в этой части кузова от нового флагмана «Ауди» ждут Y-образных фонарей, крупного выпуклого бампера и двух крупных выхлопных патрубков.

Ожидается, что в основе машины будет лежать архитектура PPC, а в арсенал кроссовера войдут как гибридные силовые агрегаты, так и битурбированный двигатель V8, положенный самой производительной модификации SQ9.

Премьера нового Audi Q9 запланирована на этот год.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Kindel Auto

Читайте также:

Последние новости:

Корейский SUV-хит Hyundai Creta не узнают в третьем...

Toyota Harrier нового поколения станет агрессивнее, технологичнее и...

Рестайлинг Duster: как поменяется один популярнейших кроссоверов в...

Toyota возродит классический внедорожник в противовес Suzuki Jimny

В Таиланде научились переделывать старые Toyota Fortuner в...

Американцы без ума от нового Toyota RAV4: дилеры...

Пятидверный «рамник» Suzuki, возвращающийся на родину, доработали под...

Льготный утильсбор: самый дешевый кроссовер Lexus теперь продается...

Флагманский минивэн Lexus получил версию для молодежи

Маленький, юркий и динамичный хэтчбек Suzuki появится уже...

Новый вездеход Renault обещает сохранить экстремальность концепта

Долгожданный новый Audi Q7 удивит агрессией и напором:...

Сменщик малыша Kia Picanto, который будет работать только...

Растянутый рамный внедорожник Suzuki превратился в неузнаваемый кемпер

5-дверный Suzuki Jimny Nomade за 1,4 млн рублей,...

Минивэн Nissan стал комфортабельной комнатой на колесах с...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+