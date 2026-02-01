Audi выкатила на тесты свой новый исполинский кроссовер Q9

На данный момент самым большим представителем SUV-линейки ингольштадтского автопроизводителя является кроссовер Q7, который опережает по габаритам даже флагманскую модель Q8 (с длиной 5,1 против 5-метра соответственно).

В последние годы все чаще ходили слухи о планах немецкой компании выпустить еще более крупный кроссовер для конкуренции с Mercedes-Benz GLS и BMW X7. Эта информация подтвердилась накануне, когда Audi вывела на дорожные испытания прототипы нового вседорожника, который, по слухам, получит имя Q9.

Судя по сделанным снимкам очевидцами таких тестов, самый крупный и, вероятно, самый дорогой представитель модельной линейки компании приобретет большую радиаторную решетку, многоуровневую оптику с узкими полосами ДХО и отдельными крупными кластерами фар ниже в бампере.

Дверных ручек в классическом понимании у нового Audi Q9 не будет, причем даже потайных. Вместо них машине достанутся электронные курки на подоконной линии. Это решение ранее было опробовано в модели Ford Mustang Mach-E и сейчас его собираются активно внедрять в обиход практически все премиальные автомобильные бренды.

Что касается кормы, то в этой части кузова от нового флагмана «Ауди» ждут Y-образных фонарей, крупного выпуклого бампера и двух крупных выхлопных патрубков.

Ожидается, что в основе машины будет лежать архитектура PPC, а в арсенал кроссовера войдут как гибридные силовые агрегаты, так и битурбированный двигатель V8, положенный самой производительной модификации SQ9.

Премьера нового Audi Q9 запланирована на этот год.