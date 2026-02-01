Toyota возродит классический внедорожник в противовес Suzuki Jimny

Компания Daihatsu, входящая в состав концерна Toyota Group, постепенно выходит из кризиса, связанного со скандалом вокруг сертификации ее машин.

По информации японских СМИ, инженеры этого автопроизводителя приступили к реализации нового проекта, который будет представлять собой возрожденный классический внедорожник Lager, нацеленный на конкуренцию с бестселлером Suzuki Jimny.

Ожидается, что премьера такого автомобиля состоится в 2027 году. В его основу ляжет новая платформа, а дизайн будет выполнен в классическом стиле.

Концепт-кар Daihatsu WakuWaku

Возрожденный Daihatsu Lager может вернуться в строй после 29-летнего отсутствия, оказавшись серийным прообразом концепт-кара WakuWaku образца 2019 года (фото выше).

Машина должна получить простой и брутальный дизайн с прямыми линиями спереди и по бокам, фарами, выполненными в ретро-стиле, а также накладками и защитными пластинами из износостойких материалов.

Рендер возрожденного Daihatsu Lager

В отличие от предшественника, новый Lager не будет использовать рамную конструкцию. Вместо этого машину построят на модульной платформе DNGA, являющейся упрощенной версией «тележки» TNGA.

Несмотря на то, что это повлияет на некоторые внедорожные характеристики машины, ее разработчики полагают, что внедорожник будет чувствовать себя на асфальте гораздо лучше, чем ее потенциальный соперник Suzuki Jimny.

Одновременно с этим он сможет выбираться на бездорожье благодаря высокому клиренсу, но будет представлять собой более универсальный автомобиль, нежели его оппонент от «Сузуки», что станет его конкурентным преимуществом.