Сменщик малыша Kia Picanto, который будет работать только на электричестве, показан на первых изображениях

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения

Kia готовит преемника своего самого маленького и дешевого хэтчбека

Копия kia ev1 v1 922223 640 1

Актуальное, третье по счету поколение маленького хэтчбека Kia Picanto дебютировало в 2017 году. В 2020-м году машина прошла через обновление.

По новым слухам, опубликованным зарубежной прессой, корейцы не собираются продлевать жизненный цикл этой модели. Более того, для нее уже готовится преемник, который избавится от ДВС и полностью перейдет на электротягу.

В новом выпуске журнала «AutoExpress» появились первые рендеры такого автомобиля. По слухам, его назовут EV1 и сделают самым начальным предложением в сегменте электрических моделей Kia.

kia ev1 v1 922223 640
Рендер нового хэтчбека Kia EV1

Машина должна оказаться ответом на Renault Twingo нового поколения и будущий ID.Golf от Volkswagen, а также всем другим компактным электрокарам, которые уже продаются или только готовятся к выходу в продажу. 

Если верить спекулятивным картинкам, опубликованным в британском журнале, новый хэтчбек Kia EV1, являющийся преемником модели Picanto, получит схожий форм-фактор и ультракомпактные габариты.

Отличать его от предшественника с ДВС будут новые фары в стиле свежего Sportage, а также заглушка вместо решетки радиатора, потайные дверные ручки, лючок для подзарядки в левом крыле и необычные Y-образные задние фонари.

kia ev1 v1 922224 640
Рендер нового хэтчбека Kia EV1

Никаких технических подробностей об этом проекте пока неизвестно, но если машина войдет в линейку моделей EV, то будет построена на новейшей модульной платформе e-GMP. 

В продаже такой электрокар может появиться в ближайшие несколько лет.

ИСТОЧНИК:AutoExpress

