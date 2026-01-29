ДомойАвтоновости сегодняВ России возобновлены продажи «кофейного» кроссовера Opel 

В России возобновлены продажи «кофейного» кроссовера Opel 

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения

В РФ вернулся популярный «паркетник» компании «Опель»

opel mokka 1287038 1

Opel покинул российский авторынок еще в 2015 году. И вместе с собой забрал кроссовер с необычным на тот момент названием Mokka (кофейный напиток). Четырьмя годами спустя бренд «Опель» вновь стал доступен в России официально, но не стал возвращать «Мокку» в продажу.

Как выяснилось накануне, несколько «серых» импортеров все же наладили поставки в Россию новых Opel Mokka. Это машины второй генерации, которые в РФ никогда официально не продавались. Они в строю с 2021 года и разительным образом отличается от того «паркетника», который предлагался в нашей стране до 2015-го.

opel mokka 1287031 1

Машина спроектирована на платформе Stellantis, а не General Motors, и обладает совсем другим дизайном и техническим оснащением.

Механически «вторая» Mokka является братом-близнецом модели Peugeot 2008. Ее привод может быть только передним, а в линейку двигателей входят как бензиновые и дизельные моторы, так и полноценный электрический силовой агрегат.

opel mokka 1287042 1

До российского авторынка «Мокка» доехала с 1,2-литровым турбомотором на 130 лошадиных сил и автоматической коробкой передач. 

opel mokka 1287086 1

Машина собрана во Франции. В ее арсенал входят такие прелести цивилизации как: светодиодная оптика, задние датчики парковки, камера заднего вида, бесключевой доступ для передних дверей, мультируль, адаптивный круиз-контроль, система «старт-стоп», электронный стояночный тормоз и колесные диски R18.

Завезенный в Россию автомобиль через ОАЭ выставлен на продажу по цене в 2 миллиона 650 тысяч рублей.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Opel

Читайте также:

Последние новости:

Двигатель Honda, которому нипочем даже 600 тысяч км...

Honda разработала маленький ретро-кар на батарейках за 2,5...

Хардкорный грузовик MAN стал премиальным домом на колесах...

Кроссовер Hyundai, который хорошо знают в России, обкатывают...

Рестайлинговый Hyundai Santa Fe удивит другой кормой

Владельцы Ferrari не заряжают свои подключаемые гибридные суперкары

Самый продаваемый седан Toyota показали в серийном обличии:...

В Японии с нетерпением ждут выхода нового Toyota...

Toyota отзывает 240 тысяч Prius: в них неожиданно...

Японцы бросились скупать обновленные бизнес-минивэны Toyota

В десятку самых доступных и качественных автомобилей в...

Toyota остановила прием заказов на RAV4 «для богатых»:...

Новый BMW X5 G65 изменится почти до неузнаваемости

Renault Megane RS может эволюционировать в агрессивное кросс-купе

Минивэн Nissan, который хочет свергнуть с трона Toyota...

Супермаленький Land Cruiser: Suzuki Jimny превратили в мини-копию...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+