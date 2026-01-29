В России возобновлены продажи «кофейного» кроссовера Opel 

Opel покинул российский авторынок еще в 2015 году. И вместе с собой забрал кроссовер с необычным на тот момент названием Mokka (кофейный напиток). Четырьмя годами спустя бренд «Опель» вновь стал доступен в России официально, но не стал возвращать «Мокку» в продажу.

Как выяснилось накануне, несколько «серых» импортеров все же наладили поставки в Россию новых Opel Mokka. Это машины второй генерации, которые в РФ никогда официально не продавались. Они в строю с 2021 года и разительным образом отличается от того «паркетника», который предлагался в нашей стране до 2015-го.

Машина спроектирована на платформе Stellantis, а не General Motors, и обладает совсем другим дизайном и техническим оснащением.

Механически «вторая» Mokka является братом-близнецом модели Peugeot 2008. Ее привод может быть только передним, а в линейку двигателей входят как бензиновые и дизельные моторы, так и полноценный электрический силовой агрегат.

До российского авторынка «Мокка» доехала с 1,2-литровым турбомотором на 130 лошадиных сил и автоматической коробкой передач.

Машина собрана во Франции. В ее арсенал входят такие прелести цивилизации как: светодиодная оптика, задние датчики парковки, камера заднего вида, бесключевой доступ для передних дверей, мультируль, адаптивный круиз-контроль, система «старт-стоп», электронный стояночный тормоз и колесные диски R18.

Завезенный в Россию автомобиль через ОАЭ выставлен на продажу по цене в 2 миллиона 650 тысяч рублей.